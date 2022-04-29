Місячний календар на тиждень 2-8 травня 2022 року

За місячним календарем, наступного тижня найпровокаційнішими днями будуть вівторок, п'ятниця та неділя.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Детальний місячний календар на початок травня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 2-8 травня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 2-8 травня 2022 року

2 травня, понеділок – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

3 травня, вівторок – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

4 травня, середа – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

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5 травня, четвер – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя та обставини.

6 травня, п'ятниця – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

7 травня, субота – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День покаяння у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

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8 травня, неділя – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

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