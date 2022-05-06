Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака: провокационный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 05:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Овны начнут отдыхать уже в пятницу, а Весы рискуют разориться.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня настала пятница, 6 мая . Астрологи называют эти лунные сутки провокационным и скандальным днем. Важно не поддаваться желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 6 мая для Овнов: в этот день вам не стоит перенапрягать мозги. Лучше порепетируйте и дайте им отдохнуть в канун выходных, а сами отвлекитесь на более полезное занятие – любимое дело.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Тельцов: сегодня вам рекомендовано свести к минимуму все контакты с людьми, которые вам неприятны. Если позволяет работа, лучше вообще отключить телефон и не заглядывать в соцсети.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Близнецов: в семье могут обостриться и без того непростые отношения. Чтобы разрядить обстановку или переключиться на другой вопрос, можете попробовать отшутиться.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 6 мая для Раков: сегодняшний день обещает быть благоприятным для полезных и продуктивных знакомств. В дальнейшем вы сможете укрепить дружбу или даже наладить личные отношения.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Львов: посвятите время восстановлению организма, накоплению сил, укреплению иммунной системы. А рабочие вопросы перепоручите своим заместителям или коллегам.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Дев: постарайтесь завершить свои старые дела и проекты, рассчитаться с долгами, заплатить по счетам. Только после этого вы сможете приступить к началу нового этапа в своей жизни.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Весов: спланируйте свои дела заранее, потому что сегодня вам предстоят крупные финансовые расходы. Будьте готовы к тому, что из-за них даже придется некоторое время экономить.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 6 мая для Скорпионов: вам будет полезна медитация. С ее помощью вы быстро найдете решение проблемы. А еще вы сможете освободить пространство в душе для новых приобретений и опыта.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Стрельцов: займитесь самообразованием и поиском интересного занятия. Возможно, вы откроете в себе неизведанные таланты, которые до сих пор мирно дремали в уголке сознания.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Козерогов: звезды советуют избегать контактов с людьми, которые вас раздражают. В то же время задумайтесь – вдруг кто-то из окружающих или близких испытывает те же чувства к вам.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Водолеев: ежедневная суета и бытовые вопросы отнимают много времени и сил. А результат в лучшем случае – нулевой. Но зато дело, выполненное с любовью, дарит ощущение окрыленности.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 мая для Рыб: в этот день вам повезет больше обычного. Воспользуйтесь подходящим моментом. Запланированные дела пройдут удачно, вы найдете или приобретете, а не потеряете.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они трудятся не покладая рук
Знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Рыбы
Рыбы
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
2 — 8 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять