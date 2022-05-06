Гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака: провокационный день

Сегодня настала пятница, 6 мая . Астрологи называют эти лунные сутки провокационным и скандальным днем. Важно не поддаваться желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.
Овен
Гороскоп на 6 мая для Овнов: в этот день вам не стоит перенапрягать мозги. Лучше порепетируйте и дайте им отдохнуть в канун выходных, а сами отвлекитесь на более полезное занятие – любимое дело.
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Телец
Гороскоп на 6 мая для Тельцов: сегодня вам рекомендовано свести к минимуму все контакты с людьми, которые вам неприятны. Если позволяет работа, лучше вообще отключить телефон и не заглядывать в соцсети.
Близнецы
Гороскоп на 6 мая для Близнецов: в семье могут обостриться и без того непростые отношения. Чтобы разрядить обстановку или переключиться на другой вопрос, можете попробовать отшутиться.
Рак
Гороскоп на 6 мая для Раков: сегодняшний день обещает быть благоприятным для полезных и продуктивных знакомств. В дальнейшем вы сможете укрепить дружбу или даже наладить личные отношения.
Лев
Гороскоп на 6 мая для Львов: посвятите время восстановлению организма, накоплению сил, укреплению иммунной системы. А рабочие вопросы перепоручите своим заместителям или коллегам.
Дева
Гороскоп на 6 мая для Дев: постарайтесь завершить свои старые дела и проекты, рассчитаться с долгами, заплатить по счетам. Только после этого вы сможете приступить к началу нового этапа в своей жизни.
Весы
Гороскоп на 6 мая для Весов: спланируйте свои дела заранее, потому что сегодня вам предстоят крупные финансовые расходы. Будьте готовы к тому, что из-за них даже придется некоторое время экономить.
Скорпион
Гороскоп на 6 мая для Скорпионов: вам будет полезна медитация. С ее помощью вы быстро найдете решение проблемы. А еще вы сможете освободить пространство в душе для новых приобретений и опыта.
Стрелец
Гороскоп на 6 мая для Стрельцов: займитесь самообразованием и поиском интересного занятия. Возможно, вы откроете в себе неизведанные таланты, которые до сих пор мирно дремали в уголке сознания.
Козерог
Гороскоп на 6 мая для Козерогов: звезды советуют избегать контактов с людьми, которые вас раздражают. В то же время задумайтесь – вдруг кто-то из окружающих или близких испытывает те же чувства к вам.
Водолей
Гороскоп на 6 мая для Водолеев: ежедневная суета и бытовые вопросы отнимают много времени и сил. А результат в лучшем случае – нулевой. Но зато дело, выполненное с любовью, дарит ощущение окрыленности.
Рыбы
Гороскоп на 6 мая для Рыб: в этот день вам повезет больше обычного. Воспользуйтесь подходящим моментом. Запланированные дела пройдут удачно, вы найдете или приобретете, а не потеряете.
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