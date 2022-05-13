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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 16-22 травня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 травня, 20:00
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Яким знакам зодіаку посміхнеться фінансовий успіх найближчим часом – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається тиждень з 16 по 22 травня , який в цілому, незважаючи на повню і місячне затемнення, буде позитивним та спокійним для більшості людей. Однак багатьох цікавить, наскільки простим і безхмарним він буде в грошовому сенсі, кому пощастить з фінансами, а хто, навпаки, повинен буде міцніше затягнути паски.

Астрологи пророкують трьом знакам зодіаку безбідне життя і навіть можливість збагачення найближчим часом. Згідно з бізнес-гороскопом, у період з 16 по 22 травня три знаки зодіаку можуть похвалитися фінансовою незалежністю .

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овнам наступного тижня, нарешті, посміхнеться удача, і вони отримають довгоочікувані бонуси. На вас чекає неухильне зростання вашого добробуту. Зарплату вам, на жаль, не підвищать, зате можете розраховувати на цікаві пропозиції у сфері роботи та бізнесу. Вони й принесуть додаткові доходи, які виявляться вище за основний заробіток.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У Раків відкриється чудова перспектива фінансового зльоту. Причому, у той момент, коли ви цього особливо не чекали. Там, де інші не зможуть впоратися з поставленим завданням, виникне порожня ніша, яку ви зможете зайняти. Вас раптом осяє геніальна думка , і гроші потечуть рікою. Головне – ніколи не скупіться на самоосвіту.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Терезам доведеться попітніти, щоб не просто залишитися на плаву, але ще й дозволити собі деякі надмірності . Майте на увазі, що тільки активних, діяльних та безстрашних представників знака доля готова гідно нагородити. Вам не звикати дертися вгору, тільки не забувайте про близьких людей і не робіть це на шкоду стосункам.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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