Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Рада після канікул 🎉 Зеленському – 44! ⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсія: онлайн

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Одяг

Як зберігати шапки вдома: ТОП-10 корисних порад із фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У шафі, на поличці, у передпокої і навіть у пуфику – де іще зручно та практично тримати шапки взимку та влітку.
Як правильно зберігати шапки в домашніх умовах взимку та влітку
Як правильно зберігати шапки в домашніх умовах взимку та влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Залежно від сезону умови зберігання головних уборів можуть бути різними. Взимку шапки вдягають щодня, а тому вони мають встигнути провітритися, просохнути і при цьому не розтягнутися. Влітку важливо, щоб в'язана шапка не залежалася, а хутряна – не деформувалася і в ній не завелася моль.

Читайте та дивіться фото, як і де найкраще зберігати шапки , та вибирайте найбільш зручні для себе варіанти.

Реклама

Як зберігати шапки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Шафа

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

В'язані шапки зручно та логічно складати разом із шарфами , з якими ви їх носите. Виходить наочний комплект, який легко взяти з полиці у шафі. На більш тривале зберігання в пакет із шапкою та шарфом варто покласти засіб проти молі.

  • Лайфхак 2. Прищіпки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Реклама

Одвічна проблема багатьох людей – брак місця у шафі. Шапки – невибагливий одяг, який чудово поміститься навіть на дверцятах. Закріпіть на мотузці або на вішалці кілька прищіпок і чіпляйте на них трикотажні шапки . А щоб вони менше розтягувалися, чіпляйте їх за шов або виріжте з картону кругляші і вставляйте всередину.

  • Лайфхак 3. Полички

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

У сезон, коли ви носите шапки, немає сенсу постійно ховати їх у шафі. Для їхнього частого використання зручно залишати їх на верхній полиці чи спеціальній вішалці. Але й у передпокої вони можуть займати багато місця .

Реклама
  • Лайфхак 4. Органайзери

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Органайзер із компактними кишеньками – чудове рішення для зберігання речей, якщо в будинку мало місця. Його можна зробити різного розміру, форми, кольору з прозорими або щільними кишеньками.

  • Лайфхак 5. Гачки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Прикріпіть на стіну в передпокої або на дверцята шафи гачки і чіпляйте на них легкі шапки. Так вони завжди під рукою, на виду, швидко провітрюються і сохнуть. Та й зовнішній вигляд – строкатий і гарний. Але майте на увазі, що від тривалого зависання шапки можуть розтягнутися .

  • Лайфхак 6. Рамки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Щоб шапки не деформувалися і не займали багато місця, для них можна зробити плоскі дротяні рамки , на які вони вдягаються і зберігаються у сезон.

  • Лайфхак 7. Гірка

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Зберігати шапки та капелюхи можна гіркою – одягнувши один на один . Такий спосіб виходить компактнішим, і капелюхи не займають багато місця та менше деформуються.

  • Лайфхак 8. Коробки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Коробки з шапками та капелюхами можна поставити подалі на антресолі або розташувати в кімнаті так, щоб вони гармонійно вписалися в інтер'єр. Полюбляєте крафтовий стиль? Тоді декоруйте картонки і складіть із них модну композицію.

  • Лайфхак 9. Болванки

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Бачили, як зберігаються шапки у магазині? На спеціальних стійках-болванках, щоби не втратили форму. Такий спосіб зберігання підходить і для в'язаних, і для хутряних шапок , у тому випадку, якщо у вас достатньо місця. А замість спеціальних болванок можна використовувати посуд – банки, миски або каструлі відповідного розміру та форми.

  • Лайфхак 10. Пуфи

Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest
Як і де зберігати шапки / Фото: pinterest

Чудова ідея сховати у невеликі круглі пуфи капелюхи або хутряні шапки , які не повинні втратити форму. Адже в шафі вони займали би багато місця. А тут навіть форма у пуфа кругла – те, що треба для шапки. До того ж пуфи стоять у кімнаті, а значить одягу буде забезпечена нормальна вентиляція і температура.

Раніше ми розповідали, як зберігати сумки: практичні місця та способи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
17 — 23 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти