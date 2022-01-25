Как хранить шапки дома: ТОП-10 полезных советов с фото

В зависимости от сезона условия хранения головных уборов могут быть разными. Зимой шапки надеваются ежедневно, а потому должны успеть проветриться, просохнуть и при этом не растянуться. Летом же важно, чтобы вязаная шапка не залежалась, а меховая – не деформировалась и в ней не завелась моль.
Читайте и смотрите фото, как и где лучше всего хранить шапки , и выбирайте наиболее удобные для себя варианты.
Как хранить шапки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Шкаф
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Вязаные шапки удобно и логично складывать вместе с шарфами , с которыми вы их носите. Получается наглядный комплект, который легко взять с полки в шкафу. На более длительное хранение в пакет с шапкой и шарфом стоит положить средство против моли.
- Лайфхак 2. Прищепки
Извечная проблема многих людей – недостаток места в шкафу. Шапки – непритязательная одежда, которая отлично поместится даже на дверце. Закрепите на веревке или на вешалке несколько прищепок и цепляйте на них трикотажные шапки . А чтобы они меньше растягивались, цепляйте их за шов или вырежьте из картона кругляши и вставляйте внутрь.
- Лайфхак 3. Полочки
В сезон, когда вы носите шапки, нет смысла постоянно прятать их в шкаф. Для их частого использования удобно оставлять их на верхней полке или специальной вешалке. Но и в прихожей они могут занимать много места .
- Лайфхак 4. Органайзеры
Органайзер с компактными кармашками – отличное решение для хранения вещей, если в дома маловато места. Его можно сделать разного размера, формы, цвета , с прозрачными или плотными кармашками.
- Лайфхак 5. Крючки
Прикрепите на стену в прихожей или дверцу шкафа крючки и цепляйте на них легкие шапки. Так они всегда под рукой, на виду, быстро проветриваются и сохнут. Да и внешний вид – пестрый и нарядный. Но имейте в виду, что от длительного зависания шапки могут растянуться .
- Лайфхак 6. Рамки
Чтобы шапки не деформировались и при этом не занимали много места, для них можно сделать плоские проволочные рамки , на которые они надеваются и хранятся в сезон.
- Лайфхак 7. Горка
Хранить шапки и шляпы можно горкой – надев одну на другую . Такой способ получается более компактным, и шляпы не занимают много места и меньше деформируются.
- Лайфхак 8. Коробки
Коробки с шапками и шляпами можно поставить подальше на антресоли или расположить в комнате так, чтобы они гармонично вписались в интерьер. Любите крафтовый стиль? Тогда декорируйте картонки и составьте из них модную композицию.
- Лайфхак 9. Болванки
Видели, как хранятся шапки в магазине? На специальных стойках-болванках, чтобы не потеряли форму. Такой способ хранения подходит и для вязаных, и для меховых шапок , в том случае, если у вас достаточно места. А вместо специальных болванок можно использовать посуду – банки, миски или кастрюли подходящего размера и формы.
- Лайфхак 10. Пуфики
Отличная идея спрятать в небольшие круглые пуфики шляпы или меховые шапки , которые не должны потерять форму. Ведь в шкафу они бы занимали много места. А тут даже форма у пуфа круглая – то что надо для шапки. К тому же пуфики стоят в комнате, а значит одежде будет обеспечена нормальная вентиляция и температура.
Ранее мы рассказывали, как хранить сумки: практичные места и способы.