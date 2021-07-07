Порвалися в'єтнамки – як виправити: лайфхаки з підручних засобів

Зручні шльопанці, навіть якщо вони порвалися, можна легко відремонтувати підручними засобами за допомогою стрічки, гудзиків або пластикової пляшки

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Unsplash

Шльопанці, сланці і в'єтнамки, незважаючи на свою простоту і невибагливість, мають властивість іноді рватися. Але при вмілому підході це зручне літнє взуття можна спробувати відремонтувати. Як справити порвані в'єтнамки, читайте в нашій статті.

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Як полагодити шльопанці і в'єтнамки: лайфхаки

Лайфхак 1. Зменшити отвір

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Pinterest

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У підошві є отвори, які часто розбовтуються, і через це в'єтнамки виходять з ладу. Щоб їх відремонтувати, досить вставити в пази диски, які зменшать розмір дірок. Їх можна зробити, наприклад, із пластикової пляшки або іншого щільного і тонкого матеріалу.

Лайфхак 2. Пришити кріплення

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Pinterest

Часто причина поломки в'єтнамок полягає в тому, що верхнє кріплення джгута відривається від ніжки, яка входить у паз, адже на це місце припадає максимальне навантаження під час ходьби. Якщо відірваний гумовий диск не загубився, його можна пришити до основи джгута міцною ниткою або ліскою.

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Лайфхак 3. Вставити гудзик

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Pinterest

А ось якщо ця ніжка загублена, її можна замінити ґудзиком, що збігається з розміром паза. Головне, щоб він не бовталася, а ліг чітко по контуру паза – тоді під час ходьби ви не будете спотикатися.

Лайфхак 4. Оновити стрічками

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Pinterest

Безнадійно порваний джгут можна замінити стрічкою. По-перше, вона буде міцнішою, а по-друге, так ви відновите зовнішній вигляд своїх шльопанців. Протягніть стрічку в отвори і зав'яжіть кілька вузлів для надійності.

Лайфхак 5. Обв'язати гачком

Як відремонтувати в'єтнамки / Фото: Pinterest

Вам здається, що дірка буде тільки розширюватися і не втримає верхню частину шльопанців? Тоді просто пришийте кріплення в новому місці або обв'яжіть в'єтнамки крючком, змінивши їхній зовнішній вигляд.

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