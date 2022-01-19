Привітання з Водохрещем-2022: незабутні побажання у віршах та прозі

Сьогодні настало Водохреще-2022. Вітаємо із цим світлим та радісним святом! Бажаємо вам миру, любові, добра, процвітання, здоров'я та віри у краще.
Ми зібрали для вас найкрасивіші, ніжніші, добрі, щирі вітання з Водохрещем у прозі, віршах та яскравих листівках, які ви можете адресувати своїм близьким, а також друзям, знайомим, колегам.
Найкращі вітання з Водохрещем своїми словами
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Вітаю зі світлим святом – Водохрещем! Бажаю миру, любові, благополуччя, достатку та душевного тепла, незважаючи на хрещенські морози. Нехай і в домі, і в серці, і в житті живе радість, а всі образи та смуток змиє свята вода. Нехай світла надія ніколи не дасть опуститися твоїм крилам, а добра віра завжди додасть сили.
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Вітаю від щирого серця з Водохрещем! Щиро бажаю, щоби Бог завжди оберігав тебе та твоїх близьких від біди та всіляких неприємностей. Нехай у твоєму житті буде більше радісних подій. У цей чарівний день бажаю любові, добра, миру, благополуччя, чудового майбутнього, богатирського здоров'я, душевного спокою, успіхів, удачі, везіння.
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Нехай святий день Водохреща подарує вам нові та яскраві приємні події. Нехай люди, яким ви вірите, вас ніколи не розчарують. Нехай давня дружба з роками стає лише міцнішою та ціннішою. Нехай оточуючі люблять і цінують вас за гаряче та вірне серце.
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На свято Водохреща бажаю міцного здоров'я, Божої благодаті, світлих думок, радісних усмішок. Хай білим птахом спуститься на твій ганок удача, а все зле піде з твого шляху!
Найкрасивіші вітання з Водохрещем у віршах
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Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.
Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.
Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.
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Дивный день – Крещение Господне!
Праздник очищенья и добра!
Пусть морозы сильные сегодня –
Мы полны душевного тепла!
Ледяной крещенскою водицей
С самого умоемся утра,
Чтобы чистотою насладиться,
Чтобы жизнь счастливою была!
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Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье – телу, а душе – покой!
Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И в мир любви нам даст перешагнуть!
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Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!
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В крещенский день позволь тебе сказать,
Как ты мне дорог, горячо любим,
И хочется сегодня пожелать –
Будь Богом от любых тревог храним.
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.