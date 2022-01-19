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Привітання з Водохрещем-2022: незабутні побажання у віршах та прозі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 січня, 04:10
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19 січня святкуємо велике церковне свято Водохреще та Богоявлення: як привітати із цим днем близьких людей.
Привітання з Водохрещем: ніжні листівки, тематичні картинки, красиві вірші та проза
Привітання з Водохрещем: ніжні листівки, тематичні картинки, красиві вірші та проза / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні настало Водохреще-2022. Вітаємо із цим світлим та радісним святом! Бажаємо вам миру, любові, добра, процвітання, здоров'я та віри у краще.

Ми зібрали для вас найкрасивіші, ніжніші, добрі, щирі вітання з Водохрещем у прозі, віршах та яскравих листівках, які ви можете адресувати своїм близьким, а також друзям, знайомим, колегам.

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Найкращі вітання з Водохрещем своїми словами

***

Вітаю зі світлим святом – Водохрещем! Бажаю миру, любові, благополуччя, достатку та душевного тепла, незважаючи на хрещенські морози. Нехай і в домі, і в серці, і в житті живе радість, а всі образи та смуток змиє свята вода. Нехай світла надія ніколи не дасть опуститися твоїм крилам, а добра віра завжди додасть сили.

Привітання з Водохрещем: картинки та побажання / Фото: pinterest
Привітання з Водохрещем: картинки та побажання / Фото: pinterest

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***

Вітаю від щирого серця з Водохрещем! Щиро бажаю, щоби Бог завжди оберігав тебе та твоїх близьких від біди та всіляких неприємностей. Нехай у твоєму житті буде більше радісних подій. У цей чарівний день бажаю любові, добра, миру, благополуччя, чудового майбутнього, богатирського здоров'я, душевного спокою, успіхів, удачі, везіння.

З Водохрещем: листівки та привітання / Фото: pinterest
З Водохрещем: листівки та привітання / Фото: pinterest

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***

Нехай святий день Водохреща подарує вам нові та яскраві приємні події. Нехай люди, яким ви вірите, вас ніколи не розчарують. Нехай давня дружба з роками стає лише міцнішою та ціннішою. Нехай оточуючі люблять і цінують вас за гаряче та вірне серце.

Водохреще: вітання зі святом / Фото: pinterest
Водохреще: вітання зі святом / Фото: pinterest

***

На свято Водохреща бажаю міцного здоров'я, Божої благодаті, світлих думок, радісних усмішок. Хай білим птахом спуститься на твій ганок удача, а все зле піде з твого шляху!

Світле свято: вітання з Водохрещем / Фото: pinterest
Світле свято: вітання з Водохрещем / Фото: pinterest

Найкрасивіші вітання з Водохрещем у віршах

***

Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.

Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.

Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.

З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest
З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Дивный день – Крещение Господне!
Праздник очищенья и добра!
Пусть морозы сильные сегодня –
Мы полны душевного тепла!

Ледяной крещенскою водицей
С самого умоемся утра,
Чтобы чистотою насладиться,
Чтобы жизнь счастливою была!

Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest
Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье – телу, а душе – покой!

Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И в мир любви нам даст перешагнуть!

Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest
Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!

***

В крещенский день позволь тебе сказать,
Как ты мне дорог, горячо любим,
И хочется сегодня пожелать –
Будь Богом от любых тревог храним.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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