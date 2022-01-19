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Поздравления с Крещением Господним-2022: незабываемые пожелания в стихах и прозе

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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19 января, 04:10
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19 января празднуем великий церковный праздник Крещения Господнего и Богоявления: как поздравить с этим днем близких людей.
Поздравления с Крещением: нежные открытки, тематические картинки, красивые стихи и проза
Поздравления с Крещением: нежные открытки, тематические картинки, красивые стихи и проза / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня настало Крещение Господне-2022. Поздравляем с этим светлым и радостным праздником! Желаем вам мира, любви, добра, процветания, здоровья и веры в лучшее.

Мы собрали для вас самые красивые, нежные, добрые, искренние поздравления с Крещением Господним в прозе, стихах и ярких открытках, которые вы можете адресовать своим близким, а также друзьям, знакомым, коллегам.

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Лучшие поздравления с Крещением Господним своими словами

***

Поздравляю со светлым праздником – Крещением Господним! Желаю мира, любви, благополучия, достатка и душевного тепла, несмотря на крещенские морозы. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни живет радость, а все обиды и печали смоет святая вода. Пусть светлая надежда никогда не даст опуститься твоим крыльям, а добрая вера всегда прибавит сил.

Поздравления с Крещением: картинки и пожелания / Фото: pinterest
Поздравления с Крещением: картинки и пожелания / Фото: pinterest

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***

Поздравляю от всего сердца с Крещением Господним! Искренне желаю, чтобы Бог всегда хранил тебя и твоих близких от бед и всяких неприятностей. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий. В этот волшебный день желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения.

С Крещением: открытки и поздравления / Фото: pinterest
С Крещением: открытки и поздравления / Фото: pinterest

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***

Пусть святой день Крещения Господня подарит вам новые и яркие приятные события. Пусть люди, которым вы верите, никогда вас не разочаруют. Пусть давняя дружба с годами становится только крепче и ценнее. Пусть окружающие любят и ценят вас за горячее и верное сердце.

Крещение Господне: поздравления с праздником / Фото: pinterest
Крещение Господне: поздравления с праздником / Фото: pinterest

***

В праздник Крещения Христова желаю крепкого здоровья, Божьей благодати, светлых мыслей, радостных улыбок. Пусть белой птицей спустится на твое крыльцо удача, а все злое уйдет с твоего пути!

Святой праздник: поздравления с Крещением / Фото: pinterest
Святой праздник: поздравления с Крещением / Фото: pinterest

Самые красивые поздравления с Крещением в стихах

***

Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.

Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.

Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.

С Крещением Господним: поздравительные картинки / Фото: pinterest
С Крещением Господним: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Дивный день – Крещение Господне!
Праздник очищенья и добра!
Пусть морозы сильные сегодня –
Мы полны душевного тепла!

Ледяной крещенскою водицей
С самого умоемся утра,
Чтобы чистотою насладиться,
Чтобы жизнь счастливою была!

Крещение: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest
Крещение: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье – телу, а душе – покой!

Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И в мир любви нам даст перешагнуть!

Добрые картинки и открытки с Крещением / Фото: pinterest
Добрые картинки и открытки с Крещением / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!

***

В крещенский день позволь тебе сказать,
Как ты мне дорог, горячо любим,
И хочется сегодня пожелать –
Будь Богом от любых тревог храним.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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