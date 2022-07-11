11 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

11 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 июля

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) – очередной вкусный кулинарный праздник, который отмечают все сладкоежки и любители этого десерта.

Всемирный день народонаселения (World Population Day) – был учрежден под эгидой ООН в 1989 году с целью установления контроля над численностью людей на Земле. – был учрежден под эгидой ООН в 1989 году с целью установления контроля над численностью людей на Земле.

Именинники 11 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Божьей Матери Троеручица / Фото: Pinterest

11 июля в православной церкви отмечается перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Чтится память преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

Народный праздник

В народе 11 июля, накануне дня Петра и Павла, проводилось Крапивное заговенье. По наблюдениям людей, с этого дня крапива начинала терять свои целебные свойства, а потому хозяйки спешили напоследок сварить на обед блюда из листьев крапивы. А еще это был последний день Петрова поста.

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Приметы на 11 июля

кукушка не кукует в этот день – зима будет ранней;

на Крапивное заговенье последний день лечения крапивой;

того, кто нашел цветущее растение петров крест, ждет удача.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июля

1888 – в Киеве на Софийской площади открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1925 – во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

1933 – в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

Кто родился 11 июля

1934 – Джорджо Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.

1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы Bon Jovi.

1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.