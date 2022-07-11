11 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

11 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 липня

Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day) – чергове смачне кулінарне свято, яке відзначають усі ласуни та любителі цього десерту.

Всесвітній день народонаселення (World Population Day) – був заснований під егідою ООН у 1989 році з метою встановлення контролю за чисельністю людей Землі. – був заснований під егідою ООН у 1989 році з метою встановлення контролю за чисельністю людей Землі.

Іменинники 11 липня

День ангела сьогодні відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кір, Павло, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Божої Матері Троєручиця / Фото: Pinterest

11 липня у православній церкві відзначається перенесення мощів мучеників, безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна. Вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".

Народне свято

У народі 11 липня, напередодні дня Петра та Павла проводилися Кропив'яні заговини. За спостереженнями людей, від цього дня кропива починала втрачати свої цілющі властивості, а тому господині поспішали зварити на обід страви з листя кропиви. А ще це був останній день Петрового посту.

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Прикмети на 11 липня

зозуля не кує у цей день – зима буде ранньою;

на Кропив'яні заговини останній день лікування кропивою;

на того, хто знайшов квітучу рослину петрів хрест, чекає успіх.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 липня

1888 – у Києві на Софійській площі відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.

1925 – у Львові організовано Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО).

1933 – у Женеві прийнято міжнародну конвенцію з контролю за наркотиками.

1941 – під час Другої світової війни розпочалася оборона Києва.

Хто народився 11 липня

1934 – Джорджо Армані, італійський модельєр, засновник компанії Armani.

1959 – Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-гурту Bon Jovi.

1969 – Олег Гуцуляк, український письменник, філософ.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.