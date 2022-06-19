19 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

19 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 19 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 19 июня
- День медицинского работника – во многих странах в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.
- Международный день отца (Father`s Day) – на третье июньское воскресенье также приходится праздник всех пап в мире.
- Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводится ежегодно под эгидой ООН, начиная с 2015 года.
- Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этого вида спорта.
- Международный день прогулки (World Sauntering Day) – был основан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы люди могли неспешно оценивать красоту окружающего мира.
- День фермера в Украине – праздник был учрежден в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.
Именинники 19 июня
День ангела сегодня отмечают: Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.
Какой сегодня церковный праздник
19 июня в православной церкви отмечается 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Фекли и Сусанны. Заговоры на Петров пост. Празднование иконы Божией Матери "Смягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена".
Народный праздник
В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Как понятно из названия, в этот день люди занимались прополкой сорняков в поле и на огороде.
Приметы на 19 июня
- если на Лариона ясная и теплая погода – уродится крупное зерно.
- если вовремя не прополоть сорняки – они забьют собой все посевы.
- день Лариона выпадает на полную луну – бороться с сорняками бесполезно.
Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня
- 240 до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.
- 1910 – в Америке впервые праздновался День отца.
- 1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.
Кто родился 19 июня
- 1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.
- 1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.
- 1972 – Жан Дюжарден, французский актер.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.