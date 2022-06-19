19 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

19 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національниі і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 червня

День медичного працівника – у багатьох країнах у третю неділю червня відзначається професійне свято День медика.

Міжнародний день батька (Father`s Day) – на третю червневу неділю також припадає свято всіх батьків у світі.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту – проводиться щорічно під егідою ООН, починаючи з 2015 року.

Всесвітній день дитячого футболу – проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) та присвячений наймолодшим поціновувачам цього виду спорту.

Міжнародний день прогулянки (World Sauntering Day) – був заснований у 1979 році як альтернатива бігу підтюпцем, щоб люди могли неспішно оцінювати красу навколишнього світу.

День фермера в Україні – свято було засноване у 2020 році на честь працівників фермерських господарств.

Іменинники 19 червня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Юхим, Іларіон, Іона, Сусанна, Фекла.

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Яке сьогодні церковне свято

Семистрільна ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

19 червня у православній церкві відзначається перша неділя після П'ятидесятниці. Усіх святих. Вшановується пам'ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Феклі та Сусанни. Заговини на Петрів піст. Святкування ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрельна) та "Непорушна Стіна".

Народне свято

У народі 19 червня вшановувався Ларіон Пропольник. Як зрозуміло з назви, у цей день люди займалися прополкою бур'янів у полі та на городі.

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Прикмети на 19 червня

якщо на Ларіона ясна та тепла погода – уродиться велике зерно.

якщо вчасно не прополоти бур'яни – вони заб'ють собою всі посіви.

день Ларіона випадає на повню – боротися з бур'янами марно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 червня

240 до н. е. – грецький вчений Ератосфен Кіренський уперше в світі розрахував довжину меридіана Землі.

1910 – в Америці вперше святкувався День батька.

1925 – у Києві відкрилася перша у світі виставка з вивчення світових просторів.

Хто народився 19 червня

1623 – Блез Паскаль, французький вчений, винахідник, математик, фізик.

1928 – Євген Шерстобітов, український режисер, сценарист, письменник.

1972 – Жан Дюжарден, французький актор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.