19 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos
Какой народный и православный праздник у украинцев 19 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Именинники 19 января
День ангела сегодня отмечают: Иван и Феофан.
Какой сегодня церковный праздник
19 января в православной церкви отмечается великий праздник – святое Богоявление и Крещение Господне. Также отмечается преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Народный праздник
В народе 19 января тоже праздновалось Крещение Господне, которое называли Водосвятием. Обряды и традиции праздника были связаны с водой, которую в этот день считали целебной. С утра на Крещение проводились богослужения, священнослужители освящали воду в храме, а также в специально оборудованной проруби – иордани, погружая в нее крест. Верующие брали эту воду с собой, окропляли жилище и домочадцев, а также хранили весь год на случай болезней или сглаза. Главной традицией праздника Крещения было купание в ледяной проруби – так люди проводили обряд очищения.
Крещение Гоcподне-2022: что категорически нельзя делать
Приметы на 19 января
- на Крещение всегда устанавливались морозы, которое так и назывались – крещенские;
- если на Крещение идет снег – уродит гречиха;
- небо на Крещение усыпано звездами – это к богатому урожаю хлеба;
- а если звезды светят ярко – будет хороший окот у овец;
- чтобы быть весь год здоровым, на Крещение нужно провести омовение и очищение;
- в течение 12 дней после Крещения в освященной проруби нельзя стирать;
- на Крещение Господне разверзается небо, и сбываются самые заветные желания.
Интересные и важные события в Украине и мире 19 января
- 1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку.
- 1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
- 1906 – начался выпуск украинского сатирического журнала "Шершень".
- 1915 – француз Джордж Клод получил патент на рекламное объявление из неоновых ламп.
- 1938 – американская фирма General Motors впервые начала серийное производство дизельных двигателей.
Кто родился 19 января
- 1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, представитель романтизма.
- 1912 – Тимофей Левчук, советский и украинский кинорежиссер.
- 1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.
- 1943 – Дженис Джоплин, американская королева блюза и рок-н-ролла.
- 1945 – Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь группы Deep Purple.
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