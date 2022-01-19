19 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 19 января

День ангела сегодня отмечают: Иван и Феофан.

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Какой сегодня церковный праздник

19 января в православной церкви отмечается великий праздник – святое Богоявление и Крещение Господне. Также отмечается преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Народный праздник

В народе 19 января тоже праздновалось Крещение Господне, которое называли Водосвятием. Обряды и традиции праздника были связаны с водой, которую в этот день считали целебной. С утра на Крещение проводились богослужения, священнослужители освящали воду в храме, а также в специально оборудованной проруби – иордани, погружая в нее крест. Верующие брали эту воду с собой, окропляли жилище и домочадцев, а также хранили весь год на случай болезней или сглаза. Главной традицией праздника Крещения было купание в ледяной проруби – так люди проводили обряд очищения.

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Приметы на 19 января

на Крещение всегда устанавливались морозы, которое так и назывались – крещенские;

если на Крещение идет снег – уродит гречиха;

небо на Крещение усыпано звездами – это к богатому урожаю хлеба;

а если звезды светят ярко – будет хороший окот у овец;

чтобы быть весь год здоровым, на Крещение нужно провести омовение и очищение;

в течение 12 дней после Крещения в освященной проруби нельзя стирать;

на Крещение Господне разверзается небо, и сбываются самые заветные желания.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 января

1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку.

1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".

1906 – начался выпуск украинского сатирического журнала "Шершень".

1915 – француз Джордж Клод получил патент на рекламное объявление из неоновых ламп.

1938 – американская фирма General Motors впервые начала серийное производство дизельных двигателей.

Кто родился 19 января

1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, представитель романтизма.

1912 – Тимофей Левчук, советский и украинский кинорежиссер.

1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.

1943 – Дженис Джоплин, американская королева блюза и рок-н-ролла.

1945 – Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь группы Deep Purple.

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