19 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

19 січня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos
Яке народне і православне свято в українців 19 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Іменинники 19 січня
День ангела сьогодні відзначають: Іван та Феофан.
Яке сьогодні церковне свято
19 січня у православній церкві відзначається велике свято – святе Богоявлення та Водохреще. Також відзначається преставлення святителя Феофана, Затворника Вишенського.
Народне свято
У народі 19 січня теж святкували Водохреще, яке називали Водосвяттям. Обряди й традиції свята були пов'язані з водою, яку цього дня вважали цілющою. З ранку на Водохреще проводилися богослужіння, священнослужителі освячували воду в храмі, а також у спеціально обладнаній ополонці – йордані, занурюючи в неї хрест. Віруючі брали цю воду з собою, окропляли житло та домочадців, а також зберігали весь рік на випадок хвороб чи пристріту. Головною традицією свята Водохреща було купання в крижаній ополонці – так люди проводили обряд очищення.
Водохреще-2022: що категорично не можна робити
Прикмети на 19 січня
- на Водохреще завжди встановлювалися морози, які так і називалися – хрещенські;
- якщо на Водохреще йде сніг – уродить гречка;
- небо на Водохреще усипане зірками – до багатого врожаю хліба;
- а якщо зірки світять яскраво – буде гарний окіт у овець;
- щоб бути весь рік здоровим, на Водохреще потрібно провести омивання та очищення;
- протягом 12 днів після Водохреща в освяченій ополонці не можна прати;
- на Водохреще відкривається небо, і збуваються найзаповітніші бажання.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 січня
- 1825 – Езра Даггетт запатентував консервну банку.
- 1853 – у Римі відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур".
- 1906 – розпочався випуск українського сатиричного журналу "Шершень".
- 1915 – француз Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення з неонових ламп.
- 1938 – американська фірма General Motors вперше розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.
Хто народився 19 січня
- 1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, поет, представник романтизму.
- 1912 – Тимофій Левчук, радянський та український кінорежисер.
- 1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН.
- 1943 – Дженіс Джоплін, американська королева блюзу та рок-н-ролу.
- 1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple.
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