19 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

19 січня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 19 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 19 січня

День ангела сьогодні відзначають: Іван та Феофан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

19 січня у православній церкві відзначається велике свято – святе Богоявлення та Водохреще. Також відзначається преставлення святителя Феофана, Затворника Вишенського.

Народне свято

У народі 19 січня теж святкували Водохреще, яке називали Водосвяттям. Обряди й традиції свята були пов'язані з водою, яку цього дня вважали цілющою. З ранку на Водохреще проводилися богослужіння, священнослужителі освячували воду в храмі, а також у спеціально обладнаній ополонці – йордані, занурюючи в неї хрест. Віруючі брали цю воду з собою, окропляли житло та домочадців, а також зберігали весь рік на випадок хвороб чи пристріту. Головною традицією свята Водохреща було купання в крижаній ополонці – так люди проводили обряд очищення.

Реклама

Прикмети на 19 січня

на Водохреще завжди встановлювалися морози, які так і називалися – хрещенські;

якщо на Водохреще йде сніг – уродить гречка;

небо на Водохреще усипане зірками – до багатого врожаю хліба;

а якщо зірки світять яскраво – буде гарний окіт у овець;

щоб бути весь рік здоровим, на Водохреще потрібно провести омивання та очищення;

протягом 12 днів після Водохреща в освяченій ополонці не можна прати;

на Водохреще відкривається небо, і збуваються найзаповітніші бажання.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 січня

1825 – Езра Даггетт запатентував консервну банку.

1853 – у Римі відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур".

1906 – розпочався випуск українського сатиричного журналу "Шершень".

1915 – француз Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення з неонових ламп.

1938 – американська фірма General Motors вперше розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.

Хто народився 19 січня

1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, поет, представник романтизму.

1912 – Тимофій Левчук, радянський та український кінорежисер.

1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН.

1943 – Дженіс Джоплін, американська королева блюзу та рок-н-ролу.

1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.