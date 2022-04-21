21 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

21 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 апреля

Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day) – организован под эгидой ООН в 2002 году и приурочен ко Дню Матери-Земли (22 апреля) и дню рождения ученого, мыслителя и изобретателя Леонардо да Винчи (15 апреля). В 2022 году праздник отмечает 20-летие.

Именинники 21 апреля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Мария, Родион, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

21 апреля в православной церкви наступает Великий Чистый четверг. Воспоминание Тайной вечери. Чтится память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Павсилипа. Святителя Келестина, Папы Римского, святителя Нифонта, епископа Новгородского.

Народный праздник

В народе 21 апреля отмечался день Родиона. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем после долгой разлуки, они начинают рассказывать друг другу новости или даже ссориться. Люди верили, что в Чистый четверг вода приобретает особую силу, а потому было важно выкупаться в этот день до рассвета. Также день посвящали уборке, стирке, подготовке к Пасхе.

Приметы на 21 апреля:

если на Родиона день солнечный, то и все лето будет хорошим;

туман и пасмурный день приведут плохое лето;

чем глубже пахать – тем больше хлеба жевать;

ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на Страстную пятницу;

в Чистый четверг нельзя одалживать деньги.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 апреля

1920 – подписана общая и торгово-экономическая конвенция между Польшей и УНР.

1979 – открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на Левом берегу.

2019 – во втором туре выборов президента Украины победил Владимир Зеленский.

Кто родился 21 апреля

1910 – Юрий Лысенко, украинский кинорежиссер.

1926 – Елизавета II, королева Великобритании.

1935 – Александр Муратов, украинский режиссер и сценарист.

1947 – Игги Поп, американский музыкант, певец, композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.