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Чистый четверг: эффектные картинки и добрые пожелания

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21 апреля, 05:40
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Адресуйте красивые картинки и радостные поздравления близким людям в самый чистый день в году
Красивые и прикольные картинки в Чистый четверг
Красивые и прикольные картинки в Чистый четверг / Фото: forumsmile, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 апреля, наступил самый чистоплотный день в годуЧистый четверг. Традиционно в этот день все стараются навести порядки, убрать в доме, постирать, искупаться, а еще поздравить друг друга с этим святым праздником.

Мы собрали для вас эффектные и красивые картинки, открытки, поздравительные стихи и прозу в Чистый четверг, чтобы вы могли поднять настроение своим близким, родным и любимым людям.

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Красивые поздравления с Чистым четвергом в стихах

***

В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты лучше, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.

Чистый четверг: картинки и стихи
Чистый четверг: картинки и стихи / Фото: forumsmile

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***

Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И все, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Войну, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!

Чистый четверг: открытки и пожелания и стихи
Чистый четверг: открытки и пожелания и стихи

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***

Нам в Чистый четверг есть работы немало:
И душу, и дом привести бы в порядок.
Пусть в этот день светлый не медлит работа,
Пусть будут приятными ваши заботы,
Пусть грех и беда стороною обходят,
Да будет здоровье и счастье в народе!

Чистый четверг: открытки и стихи
Чистый четверг: открытки и стихи / Фото: forumsmile

***
В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.

Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.

Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!

Лучшие поздравления в Чистый четверг
Лучшие поздравления в Чистый четверг

С Чистым четвергом: искренние поздравления в прозе

***

В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не помышлять зла, быть добрее, терпимее, мудрее и лучше.

Яркие картинки с Чистым четвергом
Яркие картинки с Чистым четвергом / Фото: forumsmile

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в этот день навсегда уйдут из вашей жизни горести, неприятности, слезы, страдания. Пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю мира, радости, улыбок, здоровья, семейного благополучия и любви!

Ранее рассказывали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг. А чтобы быть в курсе всех знаменательных церковных дат, читайте календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.

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