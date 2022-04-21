Чистый четверг: эффектные картинки и добрые пожелания

Адресуйте красивые картинки и радостные поздравления близким людям в самый чистый день в году

Красивые и прикольные картинки в Чистый четверг / Фото: forumsmile, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 апреля, наступил самый чистоплотный день в году – Чистый четверг. Традиционно в этот день все стараются навести порядки, убрать в доме, постирать, искупаться, а еще поздравить друг друга с этим святым праздником.

Мы собрали для вас эффектные и красивые картинки, открытки, поздравительные стихи и прозу в Чистый четверг, чтобы вы могли поднять настроение своим близким, родным и любимым людям.

Реклама

Красивые поздравления с Чистым четвергом в стихах

***

В Чистый четверг искупайся скорее,

Станешь ты лучше, душевней, добрее.

Чистый четверг так прекрасен собою,

Чистым становишься – телом, душою,

Мысли стремятся покой обрести,

Чтобы над собою духовно расти.

Чистый четверг: картинки и стихи / Фото: forumsmile

Реклама

***

Бывает день в году, когда

С особой силою вода

Омоет страждущее тело,

И все, что в сердце наболело,

Уйдет, исчезнет без следа.

С собою унесет вода

Войну, уныние и боль,

И ран твоих омоет соль,

От скверны душу исцелит.

Пускай Господь тебя хранит!

Чистый четверг: открытки и пожелания и стихи

Реклама

***

Нам в Чистый четверг есть работы немало:

И душу, и дом привести бы в порядок.

Пусть в этот день светлый не медлит работа,

Пусть будут приятными ваши заботы,

Пусть грех и беда стороною обходят,

Да будет здоровье и счастье в народе!

Чистый четверг: открытки и стихи / Фото: forumsmile

***

В этот день все христиане,

Так ведется с давних пор,

Очень рано утром встанут,

Вынесут из дома сор.



Вещи все перестирают,

Дом до блеска уберут,

И об этом каждый знает,

Так приятен этот труд.



Не забудь и сам помыться,

Смой грехи все, и потом

Засверкают счастьем лица,

Всех вас с Чистым четвергом!

Лучшие поздравления в Чистый четверг

С Чистым четвергом: искренние поздравления в прозе

***

В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не помышлять зла, быть добрее, терпимее, мудрее и лучше.

Яркие картинки с Чистым четвергом / Фото: forumsmile

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в этот день навсегда уйдут из вашей жизни горести, неприятности, слезы, страдания. Пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю мира, радости, улыбок, здоровья, семейного благополучия и любви!

Ранее рассказывали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг. А чтобы быть в курсе всех знаменательных церковных дат, читайте календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.