Чистый четверг: эффектные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 21 апреля, наступил самый чистоплотный день в году – Чистый четверг. Традиционно в этот день все стараются навести порядки, убрать в доме, постирать, искупаться, а еще поздравить друг друга с этим святым праздником.
Мы собрали для вас эффектные и красивые картинки, открытки, поздравительные стихи и прозу в Чистый четверг, чтобы вы могли поднять настроение своим близким, родным и любимым людям.
Красивые поздравления с Чистым четвергом в стихах
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В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты лучше, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.
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Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И все, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Войну, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!
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Нам в Чистый четверг есть работы немало:
И душу, и дом привести бы в порядок.
Пусть в этот день светлый не медлит работа,
Пусть будут приятными ваши заботы,
Пусть грех и беда стороною обходят,
Да будет здоровье и счастье в народе!
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В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.
Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.
Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!
С Чистым четвергом: искренние поздравления в прозе
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В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не помышлять зла, быть добрее, терпимее, мудрее и лучше.
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Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в этот день навсегда уйдут из вашей жизни горести, неприятности, слезы, страдания. Пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю мира, радости, улыбок, здоровья, семейного благополучия и любви!
Ранее рассказывали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг. А чтобы быть в курсе всех знаменательных церковных дат, читайте календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.