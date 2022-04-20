Чистый четверг-2022: что можно и нельзя делать

Завтра, 21 апреля, наступит Великий или Чистый четверг – это один из самых важных дней Страстной недели накануне великого праздника православной Пасхи.
В этот день верующие вспоминают четыре значимые для церковного мира события:
- Тайная вечеря , на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии ;
- ритуал омовения ног Учителя своим ученикам;
- молитва Христа в Гефсиманском саду;
- Иуда предал Иисуса за 30 серебряников .
Издавна в Чистый четверг было важно соблюдать христианские и народные традиции . Что нужно делать и как правильно провести этот день, узнайте в нашей статье.
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Великий четверг: главные традиции дня
- Считается, что в Чистый четверг вся вода приобретает особую силу . А потому важно провести водные процедуры для очищения себя, окружающего пространства, а также оздоровления.
- Хорошо принять ванну или сходить в баню, причем, желательно до восхода солнца . Именно утренняя вода обладает наибольшей целительной силой.
- В Чистый четверг обязательно приводили дом в порядок , все мыли, чистили, убирали. Этот ритуал важен, чтобы привлечь позитивную энергию в жилище.
- Люди избавляются от хлама , выбрасывают или отдают ненужные вещи и освобождают пространство для обновления.
- После очищения и уборки в Великий четверг пекут паски, красят яйца и готовят другие праздничные блюда к Пасхе.
- Из церкви после службы домой приносили свечу – считалось, что она способна очистить энергетику жилища.
- Важный ритуал в этот день – изготовление четверговой соли , которая имела особую защиту. Все члены семьи бросали в горшок по жмени соли, а также хлеб и травы, затем запекали и освящали в церкви.
- Если в Чистый четверг трижды пересчитать всю имеющуюся наличность , то в доме не переведутся деньги.
Чистый четверг: главные запреты дня
Также в этот день важно не нарушать запреты, чтобы не накликать на себя беду.
- В течение Страстной недели в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, гуляния и застолья .
- Категорически нельзя, чтобы в Чистый четверг в доме оставалась грязь , иначе весь год пройдет в ссорах.
- В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика , а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет.
- Ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу.
- В этот день нельзя выносить и отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги , потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.
- Также нельзя готовить пасхальные куличи , пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.
А вот после уборки можно приступать к изготовлению и украшению пасхальных куличей – смотрите яркие идеи с фото, как это сделать. Также мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес. А еще объясняли, как ежегодно рассчитывать переходящие праздники по пасхальному календарю.