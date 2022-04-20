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Чистый четверг-2022: что можно и нельзя делать

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20 апреля, 21:15
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В Великий Страстной четверг нельзя печь паски, пока не будет соблюден важный ритуал
Главные традиции и запреты в Чистый четверг
Главные традиции и запреты в Чистый четверг / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 апреля, наступит Великий или Чистый четверг – это один из самых важных дней Страстной недели накануне великого праздника православной Пасхи.

В этот день верующие вспоминают четыре значимые для церковного мира события:

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  1. Тайная вечеря , на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии ;
  2. ритуал омовения ног Учителя своим ученикам;
  3. молитва Христа в Гефсиманском саду;
  4. Иуда предал Иисуса за 30 серебряников .

Издавна в Чистый четверг было важно соблюдать христианские и народные традиции . Что нужно делать и как правильно провести этот день, узнайте в нашей статье.

Великий четверг: главные традиции дня

  • Считается, что в Чистый четверг вся вода приобретает особую силу . А потому важно провести водные процедуры для очищения себя, окружающего пространства, а также оздоровления.
  • Хорошо принять ванну или сходить в баню, причем, желательно до восхода солнца . Именно утренняя вода обладает наибольшей целительной силой.
  • В Чистый четверг обязательно приводили дом в порядок , все мыли, чистили, убирали. Этот ритуал важен, чтобы привлечь позитивную энергию в жилище.
  • Люди избавляются от хлама , выбрасывают или отдают ненужные вещи и освобождают пространство для обновления.
  • После очищения и уборки в Великий четверг пекут паски, красят яйца и готовят другие праздничные блюда к Пасхе.

/ Фото: Getty Images

  • Из церкви после службы домой приносили свечу – считалось, что она способна очистить энергетику жилища.
  • Важный ритуал в этот день – изготовление четверговой соли , которая имела особую защиту. Все члены семьи бросали в горшок по жмени соли, а также хлеб и травы, затем запекали и освящали в церкви.
  • Если в Чистый четверг трижды пересчитать всю имеющуюся наличность , то в доме не переведутся деньги.

Чистый четверг: главные запреты дня

Также в этот день важно не нарушать запреты, чтобы не накликать на себя беду.

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  • В течение Страстной недели в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, гуляния и застолья .
  • Категорически нельзя, чтобы в Чистый четверг в доме оставалась грязь , иначе весь год пройдет в ссорах.
  • В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика , а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу.
  • В этот день нельзя выносить и отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги , потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.
  • Также нельзя готовить пасхальные куличи , пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

А вот после уборки можно приступать к изготовлению и украшению пасхальных куличей – смотрите яркие идеи с фото, как это сделать. Также мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес. А еще объясняли, как ежегодно рассчитывать переходящие праздники по пасхальному календарю.

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