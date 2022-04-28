28 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

28 апреля: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 апреля

Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work) – проводится под эгидой Международной организацией труда МОТ с 2003 года с целью привлечь внимание к организации культуры охраны труда и снижению смертности на рабочем месте.

День охраны труда в Украине – также отмечается 28 апреля, начиная с 2006 года, и приурочен к международному празднику. В 2022 году день посвящен формированию позитивной культуры безопасности и здоровья.

Именинники 28 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона апостолов от 70-х / Фото: Wikipedia

28 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы, мученика Саввы Готского, благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Празднуется Вышгородская (Владимирская) икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 28 апреля почитался Пудов день. Обычно в этот период пчеловоды осматривали пасеки и проверяли состояние пчел, как они перенесли зиму. А когда появлялись цветы, ульи выносили на свежий воздух, и пчел выпускали на первый облет.

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Приметы на 28 апреля

на день святого Пуда вынимают пчел из-под спуда;

если на Пуда птицы играют – к теплой и солнечной погоде;

красный восход – к сильным ветрам;

на Пуда нельзя работать допоздна.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 апреля

1621 – украинские православные священники написали "Протестацию", где обсудили правомерность возобновления православной иерархии.

1908 – основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

2001 – прошел полет первого космического туриста, американца Денниса Тито.

Кто родился 28 апреля

1928 – Петр Китастый, бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко.

1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса.

1981 – Джессика Альба, американская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.