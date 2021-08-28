28 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 28 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 28 августа
- День авиации Украины – профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в последнюю субботу августа.
- Международная ночь летучих мышей (International Bat Night) –экологический праздник уважения к летучим мышам, который отмечается в последние полные выходные августа.
- День молодежи празднуется в Северной Корее.
- День бабушек и дедушек – национальный праздник отмечается в Мексике.
- День железнодорожника – профессиональный праздник чествует Литва.
Именинники 28 августа
День ангела сегодня отмечает Мария.
Какой сегодня церковный праздник
28 августа в православной церкви отмечается великий праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, посвященный воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну. Почитание икон Успения Божией Матери Киево-Печерской Ацкурской, Цилканской, Влахернской, Бахчисарайской.
Народный праздник
В народе 28 августа отмечаются Спожинки. В этот период обычно заканчивалась жатва хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день ни в коем случае нельзя было ходить босиком по земле, обрабатывать ее острыми инструментами, втыкать колья, лопаты и т.д.
Приметы дня:
- на Успение время встречать осень;
- с дня Успения солнце засыпает;
- тепло на Успение – бабье лето в сентябре будет холодным.
Интересные и важные события в Украине и мире 28 августа
- 1933 – в Англии полиция впервые применила радио для ловли преступника.
- 1937 – в Японии основана автомобильная компания "Тойота".
- 1956 – в Киеве открыт памятник Ивану Франко.
- 1991 – отправлено в отставку последнее правительство в истории СССР.
Кто родился 28 августа
- 1749 – Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, мыслитель, государственный деятель.
- 1867 – Умберто Джордано, итальянский композитор.
- 1925 – Аркадий Стругацкий, советский фантаст, один из братьев-писателей.
- 1948 – Наталья Гундарева, советская актриса театра и кино.
- 1969 – Джейсон Пристли, американский киноактер.
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