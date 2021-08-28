28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

28 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 28 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 28 серпня

День авіації України – професійне свято авіаторів щорічно відзначається в останню суботу серпня.

Міжнародна ніч кажанів (International Bat Night) – екологічне свято поваги до кажанів, що відзначається в останні повні вихідні серпня.

День молоді святкується в Північній Кореї.

День бабусь і дідусів – національне свято відзначається в Мексиці.

День залізничника – професійне свято вшановує Литва.

Іменинники 28 серпня

День ангела сьогодні відзначає Марія.

Яке сьогодні церковне свято

28 серпня в православній церкві відзначається велике свято – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, присвячене спогаду про смерть Божої Матері і піднесенню на небеса до Її Сина. Шанування ікон Успіння Божої Матері Києво-Печерської Ацкурської, Цилканської, Влахернської, Бахчисарайської.

Народне свято

У народі 28 серпня відзначаються Спожинки. В цей період зазвичай закінчувалася жнива хлібів, а саме свято присвячувався Землі-годувальниці. У цей день у жодному разі не можна було ходити босоніж по землі, обробляти її гострими інструментами, встромляти кілки, лопати тощо.

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Прикмети дня:

на Успіння час зустрічати осінь;

з дня Успіння сонце засинає;

тепло на Успіння – бабине літо у вересні буде холодним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 серпня

1933 – в Англії поліція вперше застосувала радіо для полювання на злочинця.

полювання на 1937 – в Японії заснована автомобільна компанія "Тойота".

1956 – у Києві відкрито пам'ятник Івану Франку.

1991 – відправлено у відставку останній уряд в історії СРСР.

Хто народився 28 серпня

1749 – Йоганн Вольфганг Гете, німецький поет, мислитель, державний діяч.

1867 – Умберто Джордано, італійський композитор.

1925 – Аркадій Стругацький, радянський фантаст, один з братів-письменників.

1948 – Наталія Гундарєва, радянська актриса театру і кіно.

1969 – Джейсон Прістлі, американський кіноактор.

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