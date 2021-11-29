29 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом (International Day of Solidarity with the Palestinian People) – проводится 29 ноября, начиная с 1978 года, под эгидой ООН в честь принятия в 1947 году резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.

– проводится 29 ноября, начиная с 1978 года, под эгидой ООН в честь принятия в 1947 году резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое мероприятие, представляющее собой продолжение Черной пятницы с массой онлайн-распродаж с большими скидками, но уже в сети Интернет, а не в обычных магазинах, чтобы можно было купить товары, не выходя из дома.

– это маркетинговое мероприятие, представляющее собой продолжение Черной пятницы с массой онлайн-распродаж с большими скидками, но уже в сети Интернет, а не в обычных магазинах, чтобы можно было купить товары, не выходя из дома. Всемирный день муравьеда (World anteater day) – экологическая дата, которая проводится в мире, начиная с 2014 года, с целью защиты этих интересных млекопитающих.

Именинники 29 ноября

День ангела сегодня отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

29 ноября в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, у святого крещения Матфея.

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Народный праздник

В народе 29 ноября отмечался Матвеев день. Несмотря на начало многодневного Рождественского поста, в этот период люди часто ходили друг другу в гости, а скудность постного стола и отсутствие алкогольных напитков заменялись посиделками, душевными разговорами и дельными советами. Но вкусно не накормить гостей на Матвея считалось плохой приметой.

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Приметы на 29 ноября

худ Матвей, если не попотчевал гостей;

ни в коем случае нельзя говорить с людьми через порог;

на Матвея часты оттепели;

на Матвея зима потеет, а земля преет;

если низкие облака над землей – скоро ждать похолодания;

ветер на Матвея – будут метели до Николы Зимнего 19 декабря.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 ноября

1830 – началось польское национально-освободительное восстание.

1870 – стартовало первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии.

1929 – американский пилот Ричард Берд впервые в мире самолетом перелетел Южный полюс.

1999 – в Украине установлены официальные атрибуты государственности: Флаг Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Кто родился 29 ноября

1675 – Бартоломео Карло Растрелли, итальянский литейщик из металла, скульптор.

1778 – Григорий Квитка-Основьяненко, украинский прозаик, драматург, литературный критик.

1802 – Вильгельм Гауф, немецкий писатель, сказочник, новеллист.

1849 – Джон Флеминг, английский ученый, изобретатель первой электронной лампы.

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