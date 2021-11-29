29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 29 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 29 листопада
- Міжнародний день солідарності з палестинським народом – проводиться 29 листопада, починаючи з 1978 року, під егідою ООН на честь прийняття у 1947 році резолюції про розділ Палестини на арабську та єврейську держави.
- Кіберпонеділок (Cyber Monday) – це маркетинговий захід, що є продовженням Чорної п'ятниці із масою онлайн-розпродажів з великими знижками, але вже в Інтернеті, а не в звичайних магазинах, щоб можна було купити товари, не виходячи з дому.
- Всесвітній день мурахоїда (World anteater day) – екологічна дата, що проводиться у світі, починаючи з 2014 року, з метою захисту цих цікавих ссавців.
Іменинники 29 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
29 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостола і євангелиста Матфея, праведного Фулвіана, князя Ефіопського, у святому хрещенні Матфея.
Читайте також:
- Початок Різдвяного посту-2021: тематичні картинки і привітання.
- Різдвяний піст: світлі привітання, листівки і картинки.
Народне свято
У народі 29 листопада відзначався Матвіїв день. Незважаючи на початок багатоденного Різдвяного посту, в цей період люди часто ходили один до одного в гості, а мізерність пісного столу та відсутність алкогольних напоїв замінювалися на посиденьки, душевні розмови та слушні поради. Але смачно не нагодувати гостей на Матвія вважалося поганою прикметою.
Прикмети на 29 листопада
- слабкий Матвій, якщо не почастував гостей;
- у жодному разі не можна говорити з людьми через поріг;
- на Матвія часті відлиги;
- на Матвія зима потіє, а земля пріє;
- якщо низькі хмари над землею – скоро чекати на похолодання;
- вітер на Матвія – будуть хуртовини до Миколи Зимового 19 грудня.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 листопада
- 1830 – розпочалося польське національно-визвольне повстання.
- 1870 – стартувала перша подорож Миколи Пржевальського Центральною Азією.
- 1929 – американський пілот Річард Берд вперше у світі літаком перелетів Південний полюс.
- 1999 – в Україні встановлені офіційні атрибути державності: Прапор Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.
Хто народився 29 листопада
- 1675 – Бартоломео Карло Растреллі, італійський ливарник із металу, скульптор.
- 1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український прозаїк, драматург, літературний критик.
- 1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник, казкар, новеліст.
- 1849 – Джон Флемінг, англійський вчений, винахідник першої електронної лампи.
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.