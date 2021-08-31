31 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

31 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 31 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 31 августа

Всемирный день блога (Blog Day) организован с 2005 года по ассоциативной похожести слова blog на цифры 3108, в честь чего дата праздника установлена на 31.08.

День независимости празднуют Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия, Тринидад и Тобаго.

Национальный день языка отмечает Молдова.

День солидарности и свободы проводится в Польше.

Именинники 31 августа

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Ульяна.

Какой сегодня церковный праздник

31 августа в православной церкви чтится память мучеников Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емилиана, епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа, святителей Иоанна и Георгия, Патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского, ареподобного Иоанна Рыльского. Празднование иконы Божией Матери, названной "Всецарица".

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Народный праздник

В народе 31 августа почитались Флор и Лавр, которых считали покровителями лошадей, а потому этот день также называли Лошадиным праздником. Было положено уделять особое внимание коням: их угощали, чистили, заплетали гривы и давали отдых. А еще это был последний день для полевых работ.

Приметы на 31 августа:

на Флора и Лавра нельзя лошадей заставлять работать, иначе будет падеж;

в этот день нельзя проводить забеги и скачки;

лошади неспокойные и бьют копытами – к ненастной погоде;

с Флора и Лавра начинаются осенние утренники.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 августа

1925 – в СССР введено всеобщее начальное обучение.

1935 – на Донбассе установлен рекорд Стаханова по добыче угля, превышающий норму в 14 раз, стартовало стахановское движение в СССР.

1995 – на околоземную орбиту выведен первый украинский научно-исследовательский спутник "Сич-1".

1997 – в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился 31 августа

12 – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), древнеримский император.

1870 – Мария Монтессори, итальянский ученый, педагог, первая в Италии женщина-врач.

1948 – Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions.

1949 – Ричард Гир, американский киноактер.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.