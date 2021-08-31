31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

31 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 31 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 31 серпня

Всесвітній день блогу (Blog Day) організований з 2005 року за асоціативною схожістю слова blog на цифри 3108, на честь чого дата свята встановлена на 31.08.

День незалежності святкують Киргизстан, Узбекистан, Малайзія, Тринідад і Тобаго.

Національний день мови відзначає Молдова.

День солідарності і свободи проводиться в Польщі.

Іменинники 31 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Уляна.

Яке сьогодні церковне свято

31 серпня в православній церкви шанується пам'ять мучеників Флора і Лавра, мучеників Єрма, Серапіона і Полієна, священномученика Еміліана, єпископа, і з ним Іларіона, Діонісія і Єрмипа, святителів Іоана та Георгія, патріархів Константинопольських, преподобного Макарія, ігумена Пелікитського, ареподобного Іоана Рильського. Свято ікони Божої Матері, названої "Всецариця".

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Народне свято

У народі 31 серпня шанувалися Флор і Лавр, яких вважали покровителями коней, а тому цей день також називали кінським святом. Належало приділяти особливу увагу коням: їх пригощали, чистили, заплітали гриви і давали відпочинок. А ще це був останній день для польових робіт.

Прикмети на 31 серпня:

на Флора і Лавра не можна коней змушувати працювати, інакше буде падіж;

цього дня не можна проводити забіги і скачки;

коні неспокійні і б'ють копитами – до похмурої погоди;

з Флора і Лавра починаються осінні ранки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 серпня

1925 – в СРСР введене загальне початкове навчання.

1935 – на Донбасі встановлено рекорд Стаханова з видобутку вугілля, що перевищує норму в 14 разів, стартував стаханівський рух в СРСР.

1995 – на навколоземну орбіту виведено перший український науково-дослідний супутник "Січ-1".

1997 – в Парижі в автокатастрофі загинула принцеса Діана.

Хто народився 31 серпня

12 – Гай Юлій Цезар Август Германік (Калігула), давньоримський імператор.

1870 – Марія Монтессорі, італійський вчений, педагог, перша в Італії жінка-лікар.

1948 – Рудольф Шенкер, німецький гітарист, засновник групи Scorpions.

1949 – Річард Гір, американський кіноактор.

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Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні-2021.