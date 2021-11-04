4 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 4 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 4 ноября
- День железнодорожника Украины установлен президентским указом в 2002 году в честь прибытия в 1861 году во Львов первого поезда на территории современной Украины.
- Дивали (Дипавали) или "Фестиваль Огней" – главный индийский и индуистский праздник, который в 2021 году выпадает на 4 ноября. Символизирует победу добра над злом, в честь чего повсеместно зажигаются свечи и фонарики.
- День Тутанхамона чтится в честь обнаружения в 1922 году гробницы древнего египетского фараона.
Именинники 4 ноября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
4 ноября в православной церкви чтится память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семерых отроков в Эфесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна, мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, и жен Анны, Елисаветы, Феодоры и Гликерии. Празднование Андрониковской, Казанской иконы Божией Матери.
Народный праздник
В народе 4 ноября в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери праздновали Казанскую осеннюю – бабью заступницу. Этот день люди называли рубежом между осенью и зимой. По погоде на Казанскую предсказывали, какая будет зима. А если на этот день была назначена свадьба, то такие семьи были счастливыми и крепкими.
Приметы на 4 ноября
- дождь на Казанскую приведет хороший с Казанской осенней мороз невелик, да стоять не велит;
- до Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень;
- если на Казанскую идет дождь – зима не за горами;
- стоит туман с утра – можно ждать оттепели.
Интересные и важные события в Украине и мире 4 ноября
- 1493 – экспедиция Христофора Колумба открыла архипелаг Гваделупа.
- 1708 – украинский гетман Иван Мазепа расторг союз с императором Петром I и перешел на сторону Карла ІІ.
- 1879 – американец Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
- 1890 – в Лондоне открылось метро – первая в мире подземная электрическая дорога.
- 1922 – английским археологом Хоуардом Картером была обнаружена гробница древнеегипетского фараона Тутанхамона.
- 1946 – в Париже образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
- 1950 – в Риме принята Европейская конвенция по правам человека.
Кто родился 4 ноября
- 1898 – Василий Кучабский, украинский военный деятель, историк.
- 1910 – Семен Ластович, украинский кобзарь, автор труда по истории и изготовлению бандуры.
- 1933 – Чарльз Куэн Као, китайский, британский и американский инженер-физик, изобретатель оптоволокна.
- 1956 – Игорь Тальков, советский рок-музыкант, певец, поэт, автор-исполнитель.
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