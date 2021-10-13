День защитников и защитниц Украины: поздравления в стихах и прозе

День защитников и защитниц Украины: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября, помимо важнейшего церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы также чествуют своих защитников и защитниц .

В этот день в нашей стране отмечается значимый государственный праздник – День защитников и защитниц Украины, посвященный давней традиции почитания украинского войска .

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Мы поздравляем всех с этим знаменательным днем и желаем мира, процветания, благополучия, любви и счастья в каждую семью. Помимо тематических подарков, отправляйте друзьям, родным и близким лучшие поздравления , открытки, тематические картинки и стихи в праздник.

С Днем защитников и защитниц Украины: поздравления в стихах

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Діво Пресвятая – Матір матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Освіти їх душі світлом золотим,

Виповни любов’ю неспокійний дім,

Научи, як землю вберегти від зла,

Розумом, діянням і крилом тепла.

Зоре-зорянице, сонце доброти,

Землю України щастям освіти!

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Открытки с 14 октября день защитников и защитниц Украины / Фото: pinterest

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Должно быть, это так непросто –

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

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Картинки с Днем защитников и защитниц Украины 2021: поздравления / Фото: pinterest

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Спасибі, воїни мої, за те,

Що бережете Україну!

Спасибі вам за тихий мирний сон,

Спасибі вам за те, що ви живі,

Спасибі, ангели мої!

Картинки с Днем защитника Украины: стихи / Фото: pinterest

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

Эффектные поздравления в День защитников и защитниц Украины своими словами

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Преклоняемся перед вашим мужеством. Мы уверены, что благодаря таким героям, как вы, нас неизменно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!

С Днем защитников и защитниц Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю много силы, мужества, терпения, выносливости, отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждое слово – твердым, каждая мысль – надежной, каждое действие – уверенным. Желаю быть здоровыми, любимыми и непобедимыми!

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Дорогие воины, поздравляем вас с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем мирной жизни, без войн, жертв и потерь. Желаем мужества, силы духа, удачи, процветания, любви и здоровья!

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.