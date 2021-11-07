Дмитриев день-2021: дата, история и традиции праздника

Дмитриев день: история, значение и традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

После Дмитриевской поминальной субботы, которая в 2021 году выпадала на 6 ноября, идет и сам Дмитриев день. Что это за праздник, когда отмечается, кому посвящен, какие традиции соблюдаются, узнайте в нашей статье.

Дмитриев день: когда отмечается

Ежегодно 8 ноября в православной церкви почитается Дмитрий Солунский – святой великомученик, известный также под прозвищем Мироточец . В 2021 году эта дата приходится на понедельник.

Реклама

Дмитриев день: история и значение дня

Известно, что святой Дмитрий жил во времена правления римского императора Диоклетиана, в конце ІII – начале I V века . В житии Димитрия сказано, что его родители изначально были тайными христианами, а потому после рождения сына сразу же его крестили в домовой церкви и воспитывали в благочестии и вере.

При жизни Дмитрий проповедовал христианство в городе Салоники и обратил в веру многих людей. За это был заключен в темницу, а позже – казнен римскими правителями.

После обретения мощей святого Димитрия они стали почитаться как мироточивые, начиная с VII века.

Реклама

Традиции Дмитриева дня

У славян Дмитриев день издавна считался пограничным и началом зимнего периода , который длился вплоть до весеннего Юрьева дня, 6 мая.

, который длился вплоть до весеннего Юрьева дня, 6 мая. На Дмитриев день гадали по гостям: если первым в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет хорошим и прибыльным.

Заканчивались сроки долговых обязательств и договоров, наступал расчет за работу слуг, овчаров, пастухов, заключались новые договоры. А потому в народе 8 ноября было принято пить пиво и не работать.

слуг, овчаров, пастухов, заключались новые договоры. А потому в народе 8 ноября было принято пить пиво и не работать. На Дмитриев день завершался осенний свадебный сезон , до которого еще можно было засылать сватов в канун многодневного Рождественского поста.

, до которого еще можно было засылать сватов в канун многодневного Рождественского поста. Святому Дмитрию Солоунскому молились о защите и помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, об исцелении от глазных болезней.

о защите и помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, об исцелении от глазных болезней. По давней традиции, суббота перед Дмитриевым днем была посвящена поминовению умерших родителей и других родственников.

Народные приметы на Дмитриев день

По тому, какая погода на 8 ноября, судили, какой будет зима и даже весна.

оттепель 8 ноября – зима будет теплой и мокрой;

снег на Дмитриев день – и Пасха будет со снегом;

если на Дмитрия снег лежит, весна будет поздней;

утренний иней – к снежной зиме;

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.