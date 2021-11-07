Дмитриев день-2021: дата, история и традиции праздника

Дмитриев день: история, значение и традиции / Фото: Коллаж: Сегодня
После Дмитриевской поминальной субботы, которая в 2021 году выпадала на 6 ноября, идет и сам Дмитриев день. Что это за праздник, когда отмечается, кому посвящен, какие традиции соблюдаются, узнайте в нашей статье.
Дмитриев день: когда отмечается
Ежегодно 8 ноября в православной церкви почитается Дмитрий Солунский – святой великомученик, известный также под прозвищем Мироточец . В 2021 году эта дата приходится на понедельник.
Дмитриев день: история и значение дня
Известно, что святой Дмитрий жил во времена правления римского императора Диоклетиана, в конце ІII – начале I V века . В житии Димитрия сказано, что его родители изначально были тайными христианами, а потому после рождения сына сразу же его крестили в домовой церкви и воспитывали в благочестии и вере.
При жизни Дмитрий проповедовал христианство в городе Салоники и обратил в веру многих людей. За это был заключен в темницу, а позже – казнен римскими правителями.
После обретения мощей святого Димитрия они стали почитаться как мироточивые, начиная с VII века.
Традиции Дмитриева дня
- У славян Дмитриев день издавна считался пограничным и началом зимнего периода , который длился вплоть до весеннего Юрьева дня, 6 мая.
- На Дмитриев день гадали по гостям: если первым в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет хорошим и прибыльным.
- Заканчивались сроки долговых обязательств и договоров, наступал расчет за работу слуг, овчаров, пастухов, заключались новые договоры. А потому в народе 8 ноября было принято пить пиво и не работать.
- На Дмитриев день завершался осенний свадебный сезон , до которого еще можно было засылать сватов в канун многодневного Рождественского поста.
- Святому Дмитрию Солоунскому молились о защите и помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, об исцелении от глазных болезней.
- По давней традиции, суббота перед Дмитриевым днем была посвящена поминовению умерших родителей и других родственников.
Народные приметы на Дмитриев день
По тому, какая погода на 8 ноября, судили, какой будет зима и даже весна.
- оттепель 8 ноября – зима будет теплой и мокрой;
- снег на Дмитриев день – и Пасха будет со снегом;
- если на Дмитрия снег лежит, весна будет поздней;
- утренний иней – к снежной зиме;
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