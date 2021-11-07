Дмитрієв день-2021: дата, історія і традиції свята

Дмитрієв день: історія, значення і традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Після Дмитрівської поминальної суботи, яка у 2021 році випадала на 6 листопада, йде і сам Дмитрієв день. Що це за свято, коли відзначається, кому присвячений, яких традицій дотримуються, дізнайтесь у нашій статті.

Дмитрієв день: коли відзначається

Щорічно 8 листопада у православній церкві вшановується Дмитро Солунський – святий великомученик, відомий також під прізвиськом Мироточець . У 2021 році ця дата припадає на понеділок.

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Дмитрієв день: історія і значення дня

Відомо, що святий Дмитро жив за часів правління римського імператора Діоклетіана, наприкінці ІІІ – на початку І V століття . У житії Димитрія сказано, що його батьки спочатку були таємними християнами, тому після народження сина відразу ж його хрестили в домовій церкві і виховували у благочесті і вірі.

За життя Дмитро проповідував християнство у місті Салоніки і привернув у віру багатьох людей. За це був ув'язнений, а пізніше – страчений римськими правителями.

Після набуття мощів святого Димитрія вони стали шануватись як мироточиві, починаючи з VII століття.

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Традиції Дмитрієва дня

У слов'ян Дмитрієв день здавна вважався початком зимового періоду , який тривав до весняного Юр'єва дня, 6 травня.

, який тривав до весняного Юр'єва дня, 6 травня. На Дмитрієв день ворожили по гостям: якщо першим у дім зайде людина заможна і добра, то й рік буде гарним та прибутковим.

Закінчувалися терміни боргових зобов'язань і договорів, наставав розрахунок за роботу слуг, вівчарів, пастухів, укладалися нові договори. А тому у народі 8 листопада було прийнято пити пиво і не працювати.

слуг, вівчарів, пастухів, укладалися нові договори. А тому у народі 8 листопада було прийнято пити пиво і не працювати. На Дмитрієв день завершувався осінній весільний сезон , до якого ще можна було засилати сватів напередодні багатоденного Різдвяного посту.

, до якого ще можна було засилати сватів напередодні багатоденного Різдвяного посту. Святому Дмитру Солоунському молилися про захист і допомогу на полі бою, про дарування мужності та терпіння, про зцілення від хвороб очей.

про захист і допомогу на полі бою, про дарування мужності та терпіння, про зцілення від хвороб очей. За давньою традицією, субота перед Дмитрієвим днем була присвячена поминанню померлих батьків та інших родичів.

Народні прикмети на Дмитрієв день

За погодою на 8 листопада, судили, якою буде зима і навіть весна.

відлига 8 листопада – зима буде теплою та мокрою;

сніг на Дмитрів день – і Великдень буде зі снігом;

якщо на Дмитра сніг лежить, весна буде пізня;

ранковий іній – до сніжної зими;

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді-2021 року в Україні.