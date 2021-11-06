Дмитриевская суббота-2021: картинки и пожелания в родительский день

Дмитриевская поминальная суббота / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 ноября, отмечается Дмитриевская родительская суббота-2021, которая считается особым днем поминовения умерших родителей, родных и близких людей.

Этот день назван в честь великомученика Димитрия Солоунского и приурочен ко дню его памяти, который ежегодно отмечается у православных 8 ноября. А суббота накануне считается поминальным днем и в 2021 году она выпадает на 6 ноября.

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Дмитриевская родительская суббота: стихи и картинки

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В поминальный день спешите

Дань ушедшим всем отдать.

Добрым делом, добрым словом

Их сегодня поминать.



Пусть лучом вам улыбнутся

Те, кого уж с нами нет.

Их всегда храните в сердце,

Прячьте память от сует.

Дмитриевская суббота: слова поминания / Фото: bonnycards

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В Дмитриевскую субботу,

Приготовь помин скорей.

Ведь сегодня души близких

Ждут смиренно у дверей.



Словом добрым всех их вспомни,

Помолись за их покой,

Отпусти их с легким сердцем,

Все равно они с тобой.

Дмитриевская суббота: добрые стихи и открытки / Фото: bonnycards

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Тех, кто покинул этот мир,

Хотим сейчас мы помянуть,

В родительский спокойный день

Поставить свечи и всплакнуть.

Мы все могилки приберем

У наших близких и родных,

Цветов букеты принесем

И будем думать мы о них!

Искренние стихи в Дмитриевскую поминальную субботу / Фото: bonnycards

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Пришла суббота Дмитриева к нам,

Вспомним тех, кого уж не вернуть!

Они, подобно солнечным лучам,

Освещают жизненный наш путь!



Давайте тихо близких мы помянем,

Помолимся за души, их покой,

И сами мы немного чище станем,

Благодаря молитве столь простой!

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