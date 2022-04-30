Гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака: день всепрощения

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Мало того, что сегодняшняя суббота, 30 апреля – это день новолуния и солнечного затмения. Так еще и в завершение наступит мистическая Вальпургиева ночь-2022.

Так что наступившие лунные сутки обещают быть непростыми и насыщенными в энергетическом плане. Тем не менее, астрологи характеризуют этот период, как день мудрости, всепрощения и планирования новых дел.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Овнов: сегодняшний день, при всей его зловещности, благоприятен для творчества. К примеру, можете замахнуться на создание картины или заняться фотографией.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 30 апреля для Тельцов: на этот выходной постарайтесь все сделать заранее и оставить еще какой-то резерв времени, чтобы все успеть и не пропустить ничего важного.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Близнецов: ожидается какое-то новое знакомство в этот день, которое заставит вас посмотреть на собственные проблемы под другим углом. Все не так уж плохо.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Раков: вам будет полезно в этот день подумать на перспективу и составить долгосрочные планы. Вот только приступать к их реализации пока не спешите.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Львов: получение знаний сегодня пройдет легче обычного, несмотря на выходной. В отношениях с окружающими людьми старайтесь поддерживать нейтралитет.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Дев: прислушивайтесь к предложениям дня и не спешите отказываться. Они окажутся выгодными и в будущем принесут не только прибыль, но статус.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Весов: если сегодня вы решитесь заняться наведением порядка у себя дома, то сможете найти ценную вещь, которую считали давно и безнадежно потерянной.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Скорпионов: дома на вас могут взвалить обязанности другие члены семьи, но имейте в виду, что выяснениями отношений вы не добьетесь справедливости.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Стрельцов: сегодня часть свободного времени придется потратить не на себя, а на решение проблем и вопросов близких людей. Но вы не сможете им отказать.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Козерогов: будьте объективны к критике. Прислушайтесь к замечаниям в ваш адрес – в них есть доля правды. Пересмотрите свой стиль общения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Водолеев: сегодня вам очень пригодится ваша способность доверительного общения с людьми. В разгоревшемся споре вы выйдете победителем.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 апреля для Рыб: это подходящее время для старта давно задуманного проекта. Звезды советуют вам проявить креативность и тогда можно рассчитывать на большой успех.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.