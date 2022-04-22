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Лунный календарь на неделю 25 апреля – 1 мая 2022 года

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22 апреля, 13:42
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По лунному календарю, на следующей неделе самым сложным и скандальным днем будет среда.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 25 апреля – 1 мая 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 25 апреля – 1 мая 2022 года

25 апреля, понедельник – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

26 апреля, вторник – 25-й лунный день

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Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

27 апреля, среда – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

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28 апреля, четверг – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

29 апреля, пятница – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

30 апреля, суббота – 29-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние в 23:29. Солнечное затмение. День всепрощения и планирования новых дел.

1 мая, воскресенье – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

Ранее мы публиковали лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года. А когда лучше всего проводить манипуляции с волосами, вы можете узнать, заглянув в лунный календарь стрижек на май-2022.

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