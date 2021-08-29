Хлебный Спас: тематические поздравления, яркие картинки и душевные стихи

Хлебный Спас: поздравления и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 29 августа, очередной народный праздник, который имеет множество названий – Хлебный Спас, Ореховый Спас, Нерукотворный Спас, Спас на Полотне. А церковь отмечает перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Мы поздравляем вас с этим значимым праздником и собрали эффектные картинки и поздравительные открытки, а также добрые слова в стихах и прозе, которые вы можете адресовать любимым и родным людям.

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Душевные поздравления с Хлебным Спасом в стихах

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Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

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Пускай подарит Хлебный Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!



Пусть Хлебный Спас скорей придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Depositphotos

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В оставшийся Хлебный Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

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Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

С Хлебным Спасом: душевные поздравления в прозе

Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

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Сегодня большой праздник – Хлебный Спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

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Пришел светлый праздник – Третий Спас. Поздравляю вас с окончанием Успенского поста. Пусть в каждой семье будет вдоволь свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощайте медом, сдобой и орехами дорогих вам людей и славьте Великого Бога нашего!

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