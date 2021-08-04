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Когда Ореховый Спас-2021: дата, история и традиции праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 августа, 16:17
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Ореховый Спас в 2021 году также будет выходным днем. А еще у него есть и другие названия – Хлебный, Холщовый, Малый, Холодный и Нерукотворный Спас.
Ореховый Спас: какого числа настанет праздник
Ореховый Спас: какого числа настанет праздник / Фото: Depositphotos

Ореховый Спас-2021 – это последний из трех летних Спасов, любимых народных праздников, посвященных Христу Спасителю. Он наступает в преддверии осени.

Люди благодарят Бога за благословенные плоды, собранный урожай, щедрые дары природы. Об истории и традициях Орехового Спаса читайте в нашей статье.

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Какого числа Ореховый Спас в 2021 году

Ореховый Спас – это завершающий праздник в череде Спасов, который приходит в самом конце лета, 29 августа, когда спадает летний зной и заметно холодает. Потому он еще называется Холодный Спас или Малый Спас.

В 2021 году Ореховый Спас приходится на воскресенье. И так же, как и Медовый Спас, это будет выходной день.

Ореховый Спас: история праздника

Другая значимая дата, которую православные отмечают 29 августа – перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. В честь этого события Третий Спас также называется Спас на полотне, или Нерукотворный Спас.

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По церковному преданию, Иисус Христос умылся водой, а лицо промокнул льняным полотном, на котором запечатлелся Его лик – нерукотворный образ Спасителя.

Этим полотном впоследствии вылечился от смертельного недуга властитель Эдессы Авгарем. А позже именно с этого образа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

В 944 году Нерукотворный образ был отдан жителями Эдессы и торжественно перенесен в Константинополь в храм Святой Софии. Но в 1204 году святыня была украдена из Константинополя и утеряна во время кораблекрушения.

Традиции Орехового Спаса

В конце лета – время созревания лесных орехов, которые собирали, освящали в церкви и запасали на зиму. Поэтому в народе праздник именовался Ореховым Спасом.

По приметам, если хорошо уродили орехи, то на следующий год ожидался богатый урожай хлеба.

Хлебный Спас – это еще одно название праздника в честь окончания жатвы, начала посева озимых и выпекания первого хлеба из зерна нового урожая. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас".

Издавна в конце лета проводились ярмарки, где продавали домотканые холсты и полотно, а потому 29 августа называли Холщовый Спас.

В народе про праздники говорили так: "Первый Спас – на воде стоят, Второй Спас – яблоки едят, Третий Спас – на горе холсты продают".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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