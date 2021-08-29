Хлібний Спас: тематичні привітання, яскраві картинки і душевні вірші

Хлібний Спас: привітання та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 29 серпня, черговий народне свято, що має безліч назв – Хлібний Спас, Горіховий Спас, Нерукотворний Спас, Спас на полотні. А церква відзначає перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.
Ми вітаємо вас із цим значущим святом і зібрали ефектні картинки і вітальні листівки, а також добрі слова у віршах і прозі, які ви можете адресувати коханим і рідним людям.
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Щиросердечні вітання з Хлібним Спасом у віршах
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Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Хлебный Спас скорей придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
В оставшийся Хлебный Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
З Хлібним Спасом: щиросердечні вітання в прозі
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Сьогодні велике свято – Хлібний Спас. Вже посіяно озиму пшеницю, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашій оселі. Будьте щасливі!
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Прийшло світле свято – Третій Спас. Вітаю вас із закінченням Успенського посту. Нехай у кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!
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