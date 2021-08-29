Хлібний Спас: тематичні привітання, яскраві картинки і душевні вірші

Хлібний Спас: привітання та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 29 серпня, черговий народне свято, що має безліч назв – Хлібний Спас, Горіховий Спас, Нерукотворний Спас, Спас на полотні. А церква відзначає перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Ми вітаємо вас із цим значущим святом і зібрали ефектні картинки і вітальні листівки, а також добрі слова у віршах і прозі, які ви можете адресувати коханим і рідним людям.

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Щиросердечні вітання з Хлібним Спасом у віршах

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Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

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Пускай подарит Хлебный Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!



Пусть Хлебный Спас скорей придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Depositphotos

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В оставшийся Хлебный Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

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Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

З Хлібним Спасом: щиросердечні вітання в прозі

Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

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Сьогодні велике свято – Хлібний Спас. Вже посіяно озиму пшеницю, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашій оселі. Будьте щасливі!

Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

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Прийшло світле свято – Третій Спас. Вітаю вас із закінченням Успенського посту. Нехай у кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

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