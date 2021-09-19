Именины Михаила: лучшие поздравления и яркие открытки с днем ангела

Поздравления с именинами / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 19 сентября, каждый Михаил, Миша, Мишутка, Мишаня и Мишенька отмечает свои именины. Праздник установлен в честь архистратига Михаила, одного из наиболее почитаемых в христианстве ангелов.
Михайлово чудо-2021: главные приметы и ритуалы праздника
Не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.
Михаил значит "подобный Богу" . Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Эффектные поздравления с днем ангела Михаила в стихах
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Имя Михаил тебе дано.
Очень верно выбрано оно:
Лучшие черты лишь подтверждает,
Ведь "подобный Богу" означает.
Всем тебя природа наградила:
Силой и умом не обделила,
Мы тебя душевно поздравляем,
Счастья тебе личного желаем,
Чтоб в карьере было продвижение,
А в семье – любовь и уважение.
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Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всем, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!
Друзей только верных, любви неземной,
И рядом хороших и добрых людей!
Пускай все печали пройдут стороной,
Желаю тебе сотни радостных дней!
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Тебе желаю, Михаил,
Везенья, мужества и сил,
Чтоб каждый день счастливым был,
Эмоций множество дарил!
Чтобы в радости купался ты
И воплощал свои мечты,
Успех в руке всегда держал,
По пустякам не унывал!
Лучшие поздравления с именинами для Михаила в прозе
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Михаил, поздравляю с днем ангела. Желаю крепкого здоровья, силы духа и мужества, уверенности в себе, здоровья, счастья и процветания. Желаю ни за что не сдаваться, ни перед чем не останавливаться и всегда добиваться желаемого. Пусть все в твоей жизни будет отлично. Пусть каждый день дарит успех, достаток, радость и любовь!
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Миша, пусть каждый день твоей жизни, будет наполнен абсолютным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Достигай своих целей, никогда не падай духом и не унывай. Знай, что все получится!
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Мишка, с днем ангела! Поздравляю тебя с твоим праздником и от души желаю, чтобы ты всегда оставался таким же надежным, классным, душевным, позитивным и прекрасным человеком. Пусть у нашего Миши будет счастья выше крыши!
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