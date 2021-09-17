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Михайлово чудо-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 сентября, 12:50
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19 сентября в Михайлов день нельзя ссориться, обманывать, стирать, убирать, а также мыть голову.
Что категорически нельзя делать в Михайлов день
Что категорически нельзя делать в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 19 сентября, православные отмечают праздник Михайлово чудо в 2021 году.

Он установлен в честь спасения архистратигом Михаилом Божьего храма в городе Хонех: язычники обратили на него бурный поток рек, а архангел спас церковь от уничтожения.

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Михайлово чудо: главные запреты дня

  • В Михайлов день ни в коем случае нельзя конфликтовать , потому что святой Михаил может сурово наказать за ссоры. Все возникшие разногласия нужно решать только мирным путем и без эмоций.
  • Архангел Михаил считается ярым защитником веры и борцом против зла и ереси. Поэтому в этот день нельзя обманывать , увиливать от ответа на заданные вопросы, а также выказывать сомнения в своей вере.
  • Грязная, тяжелая домашняя работа на Михайлово чудо под запретом. Нельзя стирать, шить, убирать, копать и т.д.
  • Также на Михайлов день хозяйки не пекли хлеб и пироги , поскольку это было строго запрещено.
  • В Михайлов день нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или скормить животным.
  • Суеверные крестьяне в этот день не собирали чернику , потому что опасались нечистой силы.
  • Издавна считалось, что 19 сентября нельзя мыть голову , потому что смоется весь ум.
  • На Михайлово чудо нельзя отказывать в просьбах . Зато если весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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