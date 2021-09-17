Михайлово чудо-2021: что ни в коем случае нельзя делать

19 сентября в Михайлов день нельзя ссориться, обманывать, стирать, убирать, а также мыть голову.

Что категорически нельзя делать в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 19 сентября, православные отмечают праздник Михайлово чудо в 2021 году.

Он установлен в честь спасения архистратигом Михаилом Божьего храма в городе Хонех: язычники обратили на него бурный поток рек, а архангел спас церковь от уничтожения.

Реклама

Михайлово чудо: главные запреты дня

В Михайлов день ни в коем случае нельзя конфликтовать , потому что святой Михаил может сурово наказать за ссоры. Все возникшие разногласия нужно решать только мирным путем и без эмоций.

, потому что святой Михаил может сурово наказать за ссоры. Все возникшие разногласия нужно решать только мирным путем и без эмоций. Архангел Михаил считается ярым защитником веры и борцом против зла и ереси. Поэтому в этот день нельзя обманывать , увиливать от ответа на заданные вопросы, а также выказывать сомнения в своей вере.

, увиливать от ответа на заданные вопросы, а также выказывать сомнения в своей вере. Грязная, тяжелая домашняя работа на Михайлово чудо под запретом. Нельзя стирать, шить, убирать, копать и т.д.

на Михайлово чудо под запретом. Нельзя стирать, шить, убирать, копать и т.д. Также на Михайлов день хозяйки не пекли хлеб и пироги , поскольку это было строго запрещено.

, поскольку это было строго запрещено. В Михайлов день нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или скормить животным.

со стола. Их стоит отдать нуждающимся или скормить животным. Суеверные крестьяне в этот день не собирали чернику , потому что опасались нечистой силы.

, потому что опасались нечистой силы. Издавна считалось, что 19 сентября нельзя мыть голову , потому что смоется весь ум.

, потому что смоется весь ум. На Михайлово чудо нельзя отказывать в просьбах . Зато если весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Реклама

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.