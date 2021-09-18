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Михайлово чудо-2021: тематические картинки и поздравительные открытки с праздником

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 сентября, 15:44
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Не забудьте поздравить всех с праздником, и пусть в день Михайлова чуда происходят самые добрые, светлые, радостные события и чудеса.
Михайлово чудо-2021: картинки и открытки с праздником
Михайлово чудо-2021: картинки и открытки с праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

19 сентября, в воскресенье, верующие чтут память святого архангела Михаила и отмечают праздник Михайлово чудо, который посвящен удивительному спасению Божьего храма в городе Хонех.

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Мы собрали самые красивые, оригинальные и добрые поздравления с праздником Михайлова чуда в стихах и прозе, а также красочные открытки и картинки. Поздравьте всех любимых, дорогих и близких вам людей с праздником 19 сентября.

Поздравления с Михайловым чудом в стихах

***

На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!

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Михайлово чудо: картинки с праздником
Михайлово чудо: картинки с праздником / Фото: Pinterest

***
Мы славим Михаила – архангела святого
Сегодня в день осенний и прекрасный.
Мы о благословении молим тебя снова,
Чтоб небосвод души был радостным и ясным.

И к лику Михаила мы все с благоговеньем
Так воодушевленно припадаем.
Проси архангел Бога, о наших душ спасении.
Мы на тебя, воитель, уповаем.

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С днем Михайлово чудо: открытки
С днем Михайлово чудо: открытки / Фото: Pinterest

***

Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровье всем хранит
Святой архангел Михаил!

Поздравления в день Михайлова чуда 19 сентября
Поздравления в день Михайлова чуда 19 сентября / Фото: Pinterest

***

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

Поздравительные открытки с Михайловым чудом
Поздравительные открытки с Михайловым чудом / Фото: Pinterest

Лучшие поздравления в день Михайлова чуда в прозе

***

Пускай святой архангел Михаил убережет тебя от зла и печалей и всегда посылает лучи тепла, добра и любви! Пусть этот чудесный день будет сказочно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!

С праздником Михайлова чуда: яркие картинки и пожелания
С праздником Михайлова чуда: яркие картинки и пожелания / Фото: Pinterest

***

Пускай архангел Михаил хранит от несчастья, горя, болезней и сглаза. Пускай радость, вера, покой и теплый свет согреют ваши души и семьи. Пускай сердца всегда будут полны любовью к людям. Желаю жить без ненависти, обид и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Михайлово чудо: красивые поздравления
Михайлово чудо: красивые поздравления / Фото: Pinterest

***

Пусть архангел Михаил подарит вам многолетие, любовь, здоровье, праведный труд, истинную веру. Старайтесь всегда благоволить в своих словах, деяниях и помыслах. Пускай беда вас не знает, горе обходит стороной и во всем сопутствует удача!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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