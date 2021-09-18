Михайлово чудо-2021: тематические картинки и поздравительные открытки с праздником

19 сентября, в воскресенье, верующие чтут память святого архангела Михаила и отмечают праздник Михайлово чудо, который посвящен удивительному спасению Божьего храма в городе Хонех.
Михайлово чудо-2021: что ни в коем случае нельзя делать
Мы собрали самые красивые, оригинальные и добрые поздравления с праздником Михайлова чуда в стихах и прозе, а также красочные открытки и картинки. Поздравьте всех любимых, дорогих и близких вам людей с праздником 19 сентября.
Поздравления с Михайловым чудом в стихах
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На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!
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Мы славим Михаила – архангела святого
Сегодня в день осенний и прекрасный.
Мы о благословении молим тебя снова,
Чтоб небосвод души был радостным и ясным.
И к лику Михаила мы все с благоговеньем
Так воодушевленно припадаем.
Проси архангел Бога, о наших душ спасении.
Мы на тебя, воитель, уповаем.
***
Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровье всем хранит
Святой архангел Михаил!
***
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
Лучшие поздравления в день Михайлова чуда в прозе
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Пускай святой архангел Михаил убережет тебя от зла и печалей и всегда посылает лучи тепла, добра и любви! Пусть этот чудесный день будет сказочно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!
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Пускай архангел Михаил хранит от несчастья, горя, болезней и сглаза. Пускай радость, вера, покой и теплый свет согреют ваши души и семьи. Пускай сердца всегда будут полны любовью к людям. Желаю жить без ненависти, обид и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
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Пусть архангел Михаил подарит вам многолетие, любовь, здоровье, праведный труд, истинную веру. Старайтесь всегда благоволить в своих словах, деяниях и помыслах. Пускай беда вас не знает, горе обходит стороной и во всем сопутствует удача!
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