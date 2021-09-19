Іменини Михайла: найкращі привітання і яскраві листівки з днем ангела

Привітання з іменинами / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 вересня, кожен Михайло, Мишко, Мішаня відзначає свої іменини. Свято встановлене на честь архістратига Михаїла, одного з найбільш шанованих у християнстві ангелів.

Не забудьте привітати всіх своїх знайомих іменинників з днем ангела і відправити їм гарні вірші, листівки і картинки зі святом.

Михайло значить "подібний до Бога". Людина з цим ім'ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою і навколишнім світом.

Ефектні привітання з днем ангела Михайла у віршах

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Имя Михаил тебе дано.

Очень верно выбрано оно:

Лучшие черты лишь подтверждает,

Ведь "подобный Богу" означает.

Всем тебя природа наградила:

Силой и умом не обделила,

Мы тебя душевно поздравляем,

Счастья тебе личного желаем,

Чтоб в карьере было продвижение,

А в семье – любовь и уважение.

Красиві привітання з іменинами Михайлу / Фото: Pinterest

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Желаю тебе от души, Михаил,

Удачи во всем, достижений, побед,

Здоровья стального, энергии, сил,

Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!



Друзей только верных, любви неземной,

И рядом хороших и добрых людей!

Пускай все печали пройдут стороной,

Желаю тебе сотни радостных дней!

З іменинами Михайла: найкращі побажання / Фото: Bipbap

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Тебе желаю, Михаил,

Везенья, мужества и сил,

Чтоб каждый день счастливым был,

Эмоций множество дарил!



Чтобы в радости купался ты

И воплощал свои мечты,

Успех в руке всегда держал,

По пустякам не унывал!

З днем ангела Михайла: вітальні листівки / Фото: Bipbap

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Найкращі привітання з іменинами для Михайла в прозі

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Михайло, вітаю з днем ангела. Бажаю міцного здоров'я, сили духу і мужності, впевненості в собі, здоров'я, щастя і процвітання. Бажаю нізащо не здаватися, ні перед чим не зупинятися і завжди добиватися бажаного. Нехай все в твоєму житті буде добре. Нехай кожен день дарує успіх, достаток, радість і любов!

З днем ангела Михайла: прикольні картинки / Фото: Pinterest

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Мишко, нехай кожен день твого життя, буде наповнений абсолютним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні і близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Досягай своєї мети, ніколи не падай духом і не сумуй. Знай, що все вийде!

Привітання в Михайлів день 2019 картинки і побажання / Фото: bonnycards

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Мишко, з днем ангела! Вітаю тебе з твоїм святом і від душі бажаю, щоб ти завжди залишався таким же надійним, класним, душевним, позитивним і прекрасним чоловіком. Нехай у нашого Мишка буде щастя хоч греблю гати!

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Раніше ми публікували, що у жодному разі не можна робити на Михайлове чудо.