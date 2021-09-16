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Михайлово чудо-2021: главные приметы и ритуалы праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 сентября, 16:10
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В Михайлов день 19 сентября есть интересный ритуал: накануне понарошку поругаться, чтобы потом было за что мириться.
Главные ритуалы на Михайлово чудо
Главные ритуалы на Михайлово чудо / Фото: Коллаж: Сегодня

19 сентября отмечается интересный и значимый праздник Михайлово чудо.

По церковным легендам, в этот день произошло одно из многих чудес , совершенных архистратигом Михаилом. Он сумел разрушить коварные планы язычников, повернуть воды рек и спасти от уничтожения Божий храм в городе Колоссы, вблизи Иераполя.

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Традиции в день Михайлова чуда

В народе 19 сентября отмечают Михайлов день . Издавна люди верили, что в это время архангел Михаил сходит с небес на землю и вымораживает всю нечистую силу.

А еще он наказывает грешников , а потому важно было не нарушать канонов и вести себя осторожно и целомудренно.

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На Михайлов день старались не заниматься тяжелым трудом или же побыстрее закончить все дела, чтобы не прогневить архангела.

В этот день была традиция проводить " мирские братчины ", то есть встречаться за общим столом с родственниками, знакомыми, соседями, чтобы помириться. А на стол приносить какие-то угощения.

Ругаться в этот день категорически запрещалось , потому что святой Михаил терпеть не мог ереси, неправды, зла и мог сурово наказать нарушителей.

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Интересным был ритуал накануне Михайлова дня специально поссориться , хоть из-за какого-нибудь пустяка, чтобы потом было за что мириться. По приметам, после такой братчины весь год можно прожить в мире и согласии с окружающими.

Незамужние девушки традиционно гадали. Они пекли пироги и прятали в них колечко . Кому доставался кусок пирога с украшением – та скоро выйдет замуж.

Народные приметы в Михайлов день

  • Михайлов день теплый – осень будет долгой;
  • если березы желтеют снизу вверх – зима будет ранней, и наоборот;
  • после Михайлова дня наступают первые заморозки;
  • на Михайлово Чудо уже выпал иней – зима будет снежной;
  • вечером на Михайлово Чудо в небе посинели облака – к перемене погоды.
  • летящая на заходе солнца паутина – к скорым заморозкам;
  • если опадающие листья ложатся на землю лицом вверх – будет морозная и снежная зима.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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