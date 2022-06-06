Как быстро отмыть скотч от стекла

Как отмыть скотч от стекла / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Скотч – просто незаменимый помощник в быту, который может склеить и скрепить многие вещи . Но именно благодаря своей супер клеящей способности, скотч так же сложно снять после использования.

К примеру, во время обстрелов рекомендуется оклеивать окна во избежание битого стекла и травм от ударной волны. Но когда приходит время удалить клейкую ленту со стекла, у многих людей возникают трудности, потому что скотч оставляет липкие и некрасивые следы.

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Отмыть скотч от стекла помогут подручные средства. Как это сделать – узнайте в нашей статье.

Сода

2 ст. ложки соды разведите водой до состояния кашицы . Смочите губку и протрите следы скотча на стекле. А затем очищенное стекло протрите обычной водой.

Ластик

Обычная школьная резинка неплохо убирает липкие остатки скотча со стекла. Но для этого придется приложить немало усилий и времени .

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Растительное масло

Смочите ватный диск в растительном масле и потрите им клеевые следы на окне. Оставьте на 10-20 минут , чтобы масло размягчило клей. А затем вытрите скотч губкой.

Растворитель

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Перед началом лучше открыть окно, потому что агрессивная жидкость имеет резкий запах . Смочите салфетку в ацетоне или бензине протрите стекло со снятым скотчем. Затем еще раз обработайте место от скотча водой.

Нашатырный спирт

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Перед началом работы наденьте перчатки и откройте окна , поскольку эта жидкость агрессивная и едкая. Смочите губку нашатырем и отмойте остатки скотча. Кстати, нашатырный спирт также хорошо отмывает пластиковые рамы.

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