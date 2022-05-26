Как вернуть белый цвет пожелтевшему пластику в холодильнике

Пластик внутри холодильника можно отбелить подручными средствами.

Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Каким бы ни был белоснежным холодильник внутри и снаружи, но пластмасса имеет свойство со временем желтеть и терять свою привлекательность .

Это происходит от времени, перепадов температуры, накапливающейся грязи на полочках и действия солнечных лучей снаружи. Но эту ситуацию можно исправить. Как без проблем вернуть белый цвет пластику , читайте в нашей статье.

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Как отбелить пластик в холодильнике: лайфхаки

Обычное хозяйственное мыло – отличное средство для борьбы с пятнами и желтым цветом пластика. Возьмите мягкую губку, смочите теплой водой, хорошенько намыльте и потрите проблемное место. Оставьте замоченным на несколько минут, а затем еще раз обработайте губкой.

Хозяйственное мыло отбеливает пластик / Фото: pinterest

– отличное средство для борьбы с пятнами и желтым цветом пластика. Возьмите мягкую губку, смочите теплой водой, хорошенько намыльте и потрите проблемное место. Оставьте замоченным на несколько минут, а затем еще раз обработайте губкой. Пластик очищает спирт. Эта жидкость может вывести желтизну и грязь различной природы. Но перед тем, как обработать пластиковую поверхность спиртом, попробуйте на небольшом участке, чтобы спирт не усугубил старые пятна и не оставил новые.

Эта жидкость может вывести желтизну и грязь различной природы. Но перед тем, как обработать пластиковую поверхность спиртом, попробуйте на небольшом участке, чтобы спирт не усугубил старые пятна и не оставил новые. Как очистить пластик спиртом / Фото: pinterest

Моющее средство для посуды отлично отбеливает пожелтевшую пластмассу. Съемные полочки и другие детали замочите на несколько часов в теплой воде с моющим средством. Или же обильно смочите их этим средством и оставьте, чтобы откисали.

Средство для посуды очищает пластик / Фото: pinterest

отлично отбеливает пожелтевшую пластмассу. Съемные полочки и другие детали замочите на несколько часов в теплой воде с моющим средством. Или же обильно смочите их этим средством и оставьте, чтобы откисали. Хлор – сильный отбеливатель. Правда, в чистом виде его применять не стоит, а вот хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители помогут побороть желтизну в холодильнике. Для этого понадобится 1 ст. ложка средства из расчета на 1 литр воды. Разведите и замочите пластиковые детали на 10-12 часов, а затем помойте и протрите насухо.

Хлор – сильный отбеливатель / Фото: pinterest

Правда, в чистом виде его применять не стоит, а вот хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители помогут побороть желтизну в холодильнике. Для этого понадобится 1 ст. ложка средства из расчета на 1 литр воды. Разведите и замочите пластиковые детали на 10-12 часов, а затем помойте и протрите насухо. Отбелит пластик содовый раствор. Приготовьте раствор из расчета по одной ложке кальцинированной соды и стирального порошка на литр воды. Обработайте губкой пожелтевшие места и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте и обсушите.

Сода убирает желтизну / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.