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Как вернуть белый цвет пожелтевшему пластику в холодильнике

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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26 мая, 16:56
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Пластик внутри холодильника можно отбелить подручными средствами.
Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике
Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Каким бы ни был белоснежным холодильник внутри и снаружи, но пластмасса имеет свойство со временем желтеть и терять свою привлекательность .

Это происходит от времени, перепадов температуры, накапливающейся грязи на полочках и действия солнечных лучей снаружи. Но эту ситуацию можно исправить. Как без проблем вернуть белый цвет пластику , читайте в нашей статье.

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Как отбелить пластик в холодильнике: лайфхаки

  • Обычное хозяйственное мыло – отличное средство для борьбы с пятнами и желтым цветом пластика. Возьмите мягкую губку, смочите теплой водой, хорошенько намыльте и потрите проблемное место. Оставьте замоченным на несколько минут, а затем еще раз обработайте губкой.
    Хозяйственное мыло отбеливает пластик / Фото: pinterest
    Хозяйственное мыло отбеливает пластик / Фото: pinterest
  • Пластик очищает спирт. Эта жидкость может вывести желтизну и грязь различной природы. Но перед тем, как обработать пластиковую поверхность спиртом, попробуйте на небольшом участке, чтобы спирт не усугубил старые пятна и не оставил новые.
  • Как очистить пластик спиртом / Фото: pinterest
    Как очистить пластик спиртом / Фото: pinterest
  • Моющее средство для посуды отлично отбеливает пожелтевшую пластмассу. Съемные полочки и другие детали замочите на несколько часов в теплой воде с моющим средством. Или же обильно смочите их этим средством и оставьте, чтобы откисали.
    Средство для посуды очищает пластик / Фото: pinterest
    Средство для посуды очищает пластик / Фото: pinterest
  • Хлор – сильный отбеливатель. Правда, в чистом виде его применять не стоит, а вот хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители помогут побороть желтизну в холодильнике. Для этого понадобится 1 ст. ложка средства из расчета на 1 литр воды. Разведите и замочите пластиковые детали на 10-12 часов, а затем помойте и протрите насухо.
    Хлор – сильный отбеливатель / Фото: pinterest
    Хлор – сильный отбеливатель / Фото: pinterest
  • Отбелит пластик содовый раствор. Приготовьте раствор из расчета по одной ложке кальцинированной соды и стирального порошка на литр воды. Обработайте губкой пожелтевшие места и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте и обсушите.
    Сода убирает желтизну / Фото: pinterest
    Сода убирает желтизну / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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