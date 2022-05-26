Как вернуть белый цвет пожелтевшему пластику в холодильнике

Каким бы ни был белоснежным холодильник внутри и снаружи, но пластмасса имеет свойство со временем желтеть и терять свою привлекательность .
Это происходит от времени, перепадов температуры, накапливающейся грязи на полочках и действия солнечных лучей снаружи. Но эту ситуацию можно исправить. Как без проблем вернуть белый цвет пластику , читайте в нашей статье.
Как отбелить пластик в холодильнике: лайфхаки
- Обычное хозяйственное мыло
– отличное средство для борьбы с пятнами и желтым цветом пластика. Возьмите мягкую губку, смочите теплой водой, хорошенько намыльте и потрите проблемное место. Оставьте замоченным на несколько минут, а затем еще раз обработайте губкой.Хозяйственное мыло отбеливает пластик / Фото: pinterest
- Пластик очищает спирт. Эта жидкость может вывести желтизну и грязь различной природы. Но перед тем, как обработать пластиковую поверхность спиртом, попробуйте на небольшом участке, чтобы спирт не усугубил старые пятна и не оставил новые.
- Как очистить пластик спиртом / Фото: pinterest
- Моющее средство для посуды
отлично отбеливает пожелтевшую пластмассу. Съемные полочки и другие детали замочите на несколько часов в теплой воде с моющим средством. Или же обильно смочите их этим средством и оставьте, чтобы откисали.Средство для посуды очищает пластик / Фото: pinterest
- Хлор – сильный отбеливатель.
Правда, в чистом виде его применять не стоит, а вот хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители помогут побороть желтизну в холодильнике. Для этого понадобится 1 ст. ложка средства из расчета на 1 литр воды. Разведите и замочите пластиковые детали на 10-12 часов, а затем помойте и протрите насухо. Хлор – сильный отбеливатель / Фото: pinterest
- Отбелит пластик содовый раствор.
Приготовьте раствор из расчета по одной ложке кальцинированной соды и стирального порошка на литр воды. Обработайте губкой пожелтевшие места и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте и обсушите.Сода убирает желтизну / Фото: pinterest
Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.