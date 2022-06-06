Як швидко відмити скотч від скла

Як відмити скотч від скла / Фото: Колаж: Сьогодні

Скотч – просто незамінний помічник у побуті, що може склеїти та скріпити багато речей . Але саме завдяки своїй супер клейкій здатності, скотч так само складно зняти після використання.

Наприклад, під час обстрілів рекомендується обклеювати вікна, щоб уникнути битих шибок та травм від ударної хвилі. Але коли настає час видалити клейку стрічку зі скла, у багатьох людей виникають труднощі, тому що скотч залишає липкі та негарні сліди.

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Відмити скотч від скла допоможуть підручні засоби. Як це зробити – дізнайтесь у нашій статті.

Сода

2 ст. ложки соди розведіть водою до стану кашки . Змочіть губку та протріть сліди скотчу на склі. А потім очищене скло протріть звичайною водою.

Ластик

Звичайна шкільна гумка непогано прибирає липкі залишки скотчу зі скла. Але для цього доведеться додати чимало зусиль та часу .

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Рослинна олія

Змочіть ватний диск в олії і потріть ним клейові сліди на вікні. Залишіть на 10-20 хвилин , щоб олія розм'якшила клей. А потім витріть скотч губкою.

Розчинник

Перед початком краще відчинити вікно, тому що агресивна рідина має різкий запах . Змочіть серветку в ацетоні чи бензині протріть скло зі знятим скотчем. Потім іще раз обробіть місце від скотчу водою.

Нашатирний спирт

Перед початком роботи вдягніть рукавички та відкрийте вікна , оскільки ця рідина агресивна та їдка. Змочіть губку нашатирем і відмийте залишки скотчу. До речі, нашатирний спирт добре відмиває пластикові рами.

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