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Что делать, чтобы зеркало не запотевало

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 ноября, 16:01
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Чтобы в ванной было удобно пользоваться зеркалом даже после душа, его можно предварительно обработать подручными средствами.
Что делать, если зеркало запотевает
Что делать, если зеркало запотевает / Фото: Коллаж: Сегодня

Выходя из душа многие люди, вместо своего отражения, натыкаются на сплошное белое полотно. В сырой и жаркой ванной зеркало запотевает, и ничего не видно. Это очень неудобно, ведь гигиенические процедуры еще не окончены. Однако есть средства, как избежать запотевания зеркала, о которых мы расскажем в наших лайфхаках.

Все дело в высокой влажности, паре от горячей воды и конденсате. Запотевшее зеркало мешает причесываться, бриться, наносить макияж, а также постепенно повреждает амальгаму.

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Как сделать, чтобы не запотевало зеркало: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вентиляция

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Если в ванной изначально хорошая вентиляционная система, пар уходит, и постоянно поступает свежий воздух, то и конденсат образовываться не будет. Это процесс трудоемкий и затратный. Но даже в имеющихся не слишком идеальных условиях важно регулярно прочищать вентиляционное отверстие и решетку – тогда и влажный воздух будет уходить быстрее.

  • Лайфхак 2. Антизапотеватель стекла

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

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Владельцам машин хорошо знакома проблема борьбы с конденсатом в салоне. Ту же самую автомобильную жидкость от запотевания стекол можно с успехом применять и в случае с зеркалом в квартире. Достаточно обрабатывать его поверхность один раз в неделю.

  • Лайфхак 3. Желатин

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Хороший эффект от запотевания обеспечивает обработка зеркальной поверхности желатиновым раствором, который создает защитную пленку. Разведите 1 ч. ложку желатина в 50 мл воды и распределите по чистой и сухой поверхности.

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  • Лайфхак 4. Глицерин

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Многие хозяйки советуют использовать глицерин для устранения запотевания зеркала. Во время уборки добавьте его в воду и помойте раствором зеркало . Конденсат оседать не будет.

  • Лайфхак 5. Шампунь

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pixabay
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pixabay

Нанесите на зеркало каплю шампуня и хорошенько разотрите по стеклу , чтобы его не было заметно. Такой защиты от пара хватит на две недели.

  • Лайфхак 6. Крем для бритья

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Замечательное средство от запотевания – это крем для бритья. Возьмите совсем немного крема , разотрите по зеркалу, вытрите насухо бумажной салфеткой и наслаждайтесь, как минимум, две недели.

  • Лайфхак 7. Мыло

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Натрите сухое и чистое зеркало кусочком мыла. Сотрите мутные следы салфеткой, чтобы стекло стало прозрачным. Мыльная пленка помешает оседанию конденсата примерно на неделю.

  • Лайфхак 8. Лимон

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Народный метод борьбы с паром на стекле – это лимонный сок. Добавьте немного сока в воду , протрите им чистое стекло и оставьте высыхать. Также подойдет лимонная кислота или уксус.

  • Лайфхак 9. Тепло

Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest
Что делать, чтобы зеркало не запотевало / Фото: pinterest

Зеркальце из женской сумочки предательски запотевает, как только вы достали его, зайдя в помещение с мороза, и никак не дает проверить макияж? Не удивительно, ведь стекло реагирует на перепад температур. Прежде чем наводить марафет, согрей те его дыханием или подержите в ладонях , если они у вас теплые. Затем протрите зеркало несколько раз и можете пользоваться.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как убрать клей от скотча с вещей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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