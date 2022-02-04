Как сделать, чтобы коврик не скользил

Есть несколько способов обезопасить себя и родных на скользком полу в ванной, прихожей или комнате.

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Часто на пол кладут не очень большие коврики. Это практично и удобно в ванной, прихожей, детской. Они украшают интерьер, создают тепло и уют, но при этом имеют неприятное свойство ускользать из-под ног , в отличие от большого и громоздкого полового покрытия.

Как обезопасить себя от падения на скользком полу и надежно зафиксировать коврик? Читайте наши лайфхаки и выбирайте наиболее подходящий для себя вариант.

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Как избавить коврик от скольжения: лайфхаки

Лайфхак 1. Подложка

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Не нужно придумывать велосипед, потому что отличное решение для скользящих ковриков уже существует. Вам нужно только померять свой ковер и купить сетку-подложку соответствующего размера. Если она больше вашего коврика, срежьте излишки. При желании можете подшить сетку под ковер или просто положить его сверху. Во втором случае коврик будет удобнее стирать.

Лайфхак 2. Силиконовый герметик

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

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Нанесите на изнаночную сторону коврика силиконовый герметик точками или полосками. Можно взять прозрачный или подобрать по цвету. Дайте средству высохнуть. Проблема скольжения вас больше не побеспокоит. С герметиком можно стирать ковер – он служит долго, не слазит и не крошится.

Лайфхак 3. Липучки

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Еще один вариант закрепить непослушный ковер – воспользоваться липучками . Приклейте к полу колючую половинку липучки, а на коврик пришейте мягкую. Только, когда будете стирать коврик, не ходите по полу босиком или в капроновых колготах – поцарапаете ноги.

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Лайфхак 4. Скотч

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

От качества двустороннего скотча и его липких свойств зависит, как долго прослужит такой метод. Отрежьте четыре полосы скотча – на каждую сторону ковра. Расположите ленты так, чтобы между ними и краями напольного покрытия оставалось 1-2 см зазора, и хорошенько прижмите . Также для лучшего сцепления можно приклеить несколько дополнительных полосок по центру ковра.

Лайфхак 5. Клейкая лента

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Не хотите возиться сами – купите готовый вариант в магазине. Для коврика в ванной или прихожей хорошо подходит самоклеящаяся противоскользящая лента . Чаще всего она изготовлена из полиуретана и как раз предназначена для того, чтобы коврики не скользили.

Ранее мы рассказывали, как легко почистить ковер без химии.