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Как избавиться от тараканов: надежные способы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 января, 16:29
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Шарики-приманки, ловушки и резкий запах навсегда отвадят незваных гостей из вашего дома.
Как избавиться от тараканов народными методами
Как избавиться от тараканов народными методами / Фото: Коллаж: Сегодня

Коты, собаки и хомяки – не единственные жители в наших домах. В отличие желанных домашних любимцев, с людьми в их же квартирах могут соседствовать тараканы . Особенно если уборка проводится нечасто.

Изгнать этих "домашних животных" бывает далеко не просто, но все-таки реально. Причем, на помощь придут проверенные народные методы . Какие – узнайте в нашей статье.

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Как избавиться от тараканов: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скорость

Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest
Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest

Тараканы плодятся очень быстро. Так что, независимо от выбранного метода, чем скорее вы приступите к их ликвидации , тем с меньшим по численности полчищем вам в итоге придется воевать.

  • Лайфхак 2. Дислокация

Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest
Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest

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Яды и приманки сработают эффективнее, если вы расположите их поближе к месту обитания паразитов . Они любят влажные, теплые, темные места с доступом к продуктам, мусору и корму домашних животных. Чаще всего тараканы селятся на кухне: под раковиной, в шкафчиках, вентиляционных отверстиях, под плинтусами и отслоившимися обоями. А еще они гнездятся в электроприборах: тостере, микроволновке, плите, телевизоре, на задней стенке холодильника.

  • Лайфхак 3. Борная кислота

Как избавиться от тараканов / Фото: pixabay
Как избавиться от тараканов / Фото: pixabay

Это сильнейший яд для насекомых. Борную кислоту в порошке можно купить в аптеке. Нужно рассыпать кислоту в местах скопления и передвижения тараканов : под стеной вдоль плинтусов, возле мест с водой, унитаза, раковины. Порошок прилипнет к лапкам насекомых, а затем попадет в их пищеварительных тракт. Другой вариант – скатать шарики-приманки, смешав борную кислоту с картофельным пюре, яичным желтком, хлебным мякишем, сахаром или мукой.

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  • Лайфхак 4. Ловушка

Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest
Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest

Ловушку для насекомых можно сделать из широкой банки, миски или пластиковой бутылки , у которой срезать горлышко, перевернуть и вставить конусом в бутылку. Края и внутреннюю часть смажьте жиром или вазелином, а на дно накрошите печенье, хлеб, муку, сахар. Насекомые потянутся на приманку, после чего не смогут выбраться наружу.

  • Лайфхак 5. Нашатырный спирт

Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest
Как избавиться от тараканов / Фото: pinterest

Это вещество с сильным запахом не нравится насекомым, и они ретируются. Помойте полы , стены, плитку и протрите полки с добавлением нашатырного спирта из расчета примерно 1 ч. ложка нашатыря на 1 л воды.

  • Лайфхак 6. Мороз

Как избавиться от тараканов / Фото: unsplash
Как избавиться от тараканов / Фото: unsplash

Вымораживание – радикальный способ борьбы с тараканами, возможный только зимой и в нежилом помещении. Насекомые ослабевают и перестают размножаться и при температуре ниже +7°C . Достаточно открыть в мороз окна и оставить на 1-2 дня, чтобы помещение промерзло. Но имейте в виду, что при таком методе велик риск повредить бытовую технику, водопровод и отопительную систему.

  • Лайфхак 7. Профилактика

Как избавиться от тараканов / Фото: pixabay
Как избавиться от тараканов / Фото: pixabay

Помните, что проще не допустить появления тараканов в доме, чем потом с ними бороться.

  1. Регулярная уборка и чистота в доме – залог отсутствия тараканов, потому что им нечего будет есть.
  2. Храните продукты и готовую еду в герметичной посуде, стирайте крошки и брызги со стола.
  3. Держите в чистоте столовую домашних животных.
  4. Проведите ревизию шкафов и ящиков на предмет рассыпанных круп.
  5. Не накапливайте мусор и держите ведро плотно закрытым.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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