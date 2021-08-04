Когда празднуем Яблочный Спас-2021: дата, история, традиции

Второй Яблочный Спас и Преображение Господне-2021 празднуем 19 августа. В этот день соблюдаются важные народные традиции.

Яблочный Спас - когда празднуется

Яблочный Спас-2021 наступает вскоре после Медового Спаса Маковея. Это Второй Спас, самый значимый в череде трех летних Спасов, а потому он еще называется Великим Спасом.

С этими праздниками, посвященными Христу Спасителю, урожаю и щедрым дарам природы, связаны многие ритуалы, обряды и приметы. Life Сегодня расскажут вам об истории и традициях самого вкусного Яблочного Спаса.

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Когда Яблочный Спас в 2021 году

Спустя всего пять дней после Первого Медового Спаса, идет Второй Спас – он же Яблочный. Ежегодно Яблочный Спас приходится на 19 августа, и в 2021 году выпадает на четверг.

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Яблочный Спас: история праздника

В этот же день, 19 августа, православная церковь отмечает значимый праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Эта дата почитается в честь явления Божественного величия и славы Иисуса во время молитвы на горе своим ближайшим ученикам – Петру, Иакову и Иоанну.

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Иисус Христос предстал перед апостолами в обновленном виде, его лицо просияло, одежды стали белоснежными. А свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

Традиции Яблочного Спаса

С праздником Преображения Господня в народе связывают приметы, которые указывают на преображение природы, а также поворот с лета на осень.

До наших дней сохранилась главная традиция верующих в день Яблочного Спаса – освящение яблок в храме . До этого дня эти плоды запрещено было есть, и только после праздничной церковной службы и окропления святой водой разрешалось угощаться яблочками и другими фруктами, печь с ними пироги, варить варенья и запасать на зиму.

. До этого дня эти плоды запрещено было есть, и только после праздничной церковной службы и окропления святой водой разрешалось угощаться яблочками и другими фруктами, печь с ними пироги, варить варенья и запасать на зиму. Как и во время других великих церковных праздников, на Яблочный Спас люди придерживались определенных традиций и запретов. В этот день старались не выполнять тяжелую, грязную домашнюю работу : шить, стирать, убирать, строить, копать и т.д.

: шить, стирать, убирать, строить, копать и т.д. Преображение Господне выпадает как раз на период Успенского поста, когда запрещено употребление мясных продуктов, молока и яиц. Однако в честь праздника церковь делает послабление в рационе: разрешено готовить горячие блюда с растительным маслом, угоститься рыбой и выпить немного вина.

и выпить немного вина. Праздник Яблочного Спаса знаменует окончание лета. По погоде в этот день судили о том, каким будет день Покрова, 14 октября, и вся осень.

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