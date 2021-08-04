Коли святкуємо Яблучний Спас-2021: дата, історія і традиції свята

Другий Яблучний Спас і Преображення Господнє-2021 святкуємо 19 серпня. У цей день дотримуються важливих народних традицій.

Яблучний Спас - коли святкується

Яблучний Спас-2021 настає незабаром після Медового Спаса Маковія. Це Другий Спас, найбільш значимий у низці трьох літніх Спасів, а тому він ще називається Великим Спасом.

З цими святами, присвяченими Христу Спасителю, врожаю і щедрим дарам природи, пов'язано багато ритуалів, обрядів і прикмет. Life Сьогодні розкажуть вам про історію і традиції найсмачнішого Яблучного Спаса.

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Коли Яблучний Спас у 2021 році

Лише за п'ять днів після Першого Медового Спаса, йде Другий Спас – він же Яблучний. Щорічно Яблучний Спас припадає на 19 серпня, і в 2021 році випадає на четвер.

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Яблучний Спас: історія свята

В цей же день, 19 серпня, православна церква відзначає значиме свято – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

Ця дата відзначається на честь явлення Божественної величі і слави Ісуса під час молитви на горі своїм найближчим учням – Петрові, Якову та Іоану.

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Ісус Христос постав перед апостолами в оновленому вигляді, його обличчя засяяло, одяг став білосніжним. А понад ними пролунав Божий голос: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте".

Традиції Яблучного Спаса

Зі святом Преображення Господнього в народі пов'язують прикмети, які вказують на перетворення природи, а також поворот з літа на осінь.

До наших днів збереглася головна традиція вірян у день Яблучного Спаса – освячення яблук у храмі . До цього дня ці плоди заборонено було їсти, і тільки після святкової церковної служби і окроплення святою водою дозволялося пригощатися яблучками та іншими фруктами, пекти з ними пироги, варити варення і запасати на зиму.

. До цього дня ці плоди заборонено було їсти, і тільки після святкової церковної служби і окроплення святою водою дозволялося пригощатися яблучками та іншими фруктами, пекти з ними пироги, варити варення і запасати на зиму. Як і під час інших великих церковних свят, на Яблучний Спас люди дотримувалися певних традицій і заборон. У цей день намагалися не виконувати важку, брудну домашню роботу : шити, прати, прибирати, будувати, копати тощо.

: шити, прати, прибирати, будувати, копати тощо. Преображення Господнє припадає саме на період Успенського посту, коли заборонено вживання м'ясних продуктів, молока і яєць. Однак на честь свята церква робить послаблення в раціоні: дозволено готувати гарячі страви з олією, пригоститися рибою і випити трохи вина.

і випити трохи вина. Свято Яблучного Спаса знаменує закінчення літа. За погодою цього дня судили про те, яким буде день Покрови, 14 жовтня, і вся осінь.

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