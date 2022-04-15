Лазарева суббота-2022: что можно и нельзя делать

Главные традиции Лазаревой субботы / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Завтра, 16 апреля, православные отмечают Лазареву субботу-2022 . В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Что это за праздник, какие у него традиции и запреты, узнайте в нашей статье.

Лазарева суббота: особенности праздника

Этот праздник не имеет фиксированной даты , потому что зависит от переходящей Пасхи и всегда отмечается на шестой неделе Великого поста. А потому ежегодно выпадает на разные дни.

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Традиционно день накануне Вербного воскресенья называется Лазаревой субботой, и ее празднование предшествует Входу Господнему в Иерусалим .

Праздник посвящен чуду воскрешения святого Лазаря , которого Христос называл своим другом. Однажды Лазарь заболел и умер, и эта весть дошла до Христа.

Тогда Иисус пришел в Вифанию к пещере, где был похоронен Лазарь, и помолился: "Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня".

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Затем Христос воззвал: "Лазарь! Иди вон". Умерший Лазарь воскрес и вышел из пещеры. Многие люди, увидевшие это чудо, уверовали в Иисуса как в Мессию .

Лазарева суббота: традиции дня

праздник приходится на период Великого поста , однако есть послабление строгости поста, к примеру, разрешено употреблять рыбную икру, растительное масло и красное вино.

, однако есть послабление строгости поста, к примеру, разрешено употреблять рыбную икру, растительное масло и красное вино. в церквях во время службы в Лазареву субботу священники облачаются в белые одеяния . Служба Лазаревой субботы совершается по Постной Триоди.

. Служба Лазаревой субботы совершается по Постной Триоди. в Лазареву субботу люди заготавливали вербовые ветки , чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви.

, чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви. в этот и следующий день положено легонько хлестать родных вербовыми веточками – для здоровья, а особое внимание уделяли детям.

– для здоровья, а особое внимание уделяли детям. также наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе . Если много – год будет урожайным и богатым на хорошие события.

. Если много – год будет урожайным и богатым на хорошие события. в Лазареву субботу молятся об исцелении от многих болезней.

Лазарева суббота: что нельзя делать

ругаться и желать кому-то зла , потому что весь негатив возвращается назад с удвоенной силой;

, потому что весь негатив возвращается назад с удвоенной силой; выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить ;

; устраивать шумные празднования и застолья;

и застолья; употреблять алкоголь , кроме небольшого количества красного вина;

, кроме небольшого количества красного вина; нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты , поскольку продолжается Великий пост;

, поскольку продолжается Великий пост; нельзя топтать крошки еды , упавшие со стола на пол – это считается дурным знаком;

, упавшие со стола на пол – это считается дурным знаком; нельзя никому отказывать в помощи .

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