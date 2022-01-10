Обрезание Господне-2022: дата, история и значение церковного праздника

В середине января православные отмечают великий церковный праздник Обрезание Господне / Фото: Коллаж: Сегодня

Цикл радостных и светлых новогодних святочных праздников помимо Рождества Христова продолжает Старый Новый год. А в церкви в это время отмечается великий православный праздник – Обрезание Господне . Что это за день, когда он наступит в 2022 году, чему посвящен праздник и какова его история, читайте в нашей статье.

Обрезание Господне: дата в 2022 году

Старый Новый год отмечается 14 января . В 2022 году праздник выпадает на пятницу. В этот же день православная церковь почитает святителя Василия Великого. А также на эту дату выпадает еще один значимый церковный праздник – Обрезание Господне.

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Дело в том, что древний обряд обрезания, согласно ветхозаветному закону, у Иисуса проводился на восьмой день после рождения . Таким образом, у католиков этот праздник отмечался 1 января, а у православных – 14 января. Это постоянный праздник, и он не меняет свою дату.

Обрезание Господне: история и значение дня

Согласно писанию, ритуал обрезания у древних иудеев являлся обязательным и означал их принадлежность к богоизбранному народу . Этот обычай был установлен для всех еврейских младенцев мужского пола в знак соблюдения Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом.

Обрезание Господне – великий церковный праздник, доказывающий, что Христос – человек во плоти / Фото: Depositphotos

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Ветхозаветное обрезание стало прообразом христианского крещения . Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также проходили этот ритуал. А вот необрезанный иудей считался иноверным и не посвященным Богу.

Значение праздника Обрезания для христиан заключается в том, что, пройдя этот ритуал, Христос показал, что Он был истинным человеком. В этом случае никто не смог бы в этом факте усомниться.

После совершении обрезания Божественный Младенец получил имя, озвученное Архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой Богородице – Иисус, что означает Спаситель .

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