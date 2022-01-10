Обрізання Господнє-2022: дата, історія та значення церковного свята

У середині січня православні відзначають велике церковне свято Обрізання Господнє / Фото: Колаж: Сьогодні

Цикл радісних та світлих новорічних Святок крім Різдва Христового продовжує Старий Новий рік. А в церкув цей час відзначається велике православне свято Обрізання Господнє . Що це за день, коли він настане у 2022 році, чому присвячене свято і яка в нього історія, читайте у нашій статті.

Обрізання Господнє: дата у 2022 році

Старий Новий рік відзначається 14 січня . У 2022 році свято випадає на п'ятницю. Цього ж дня православна церква вшановує святителя Василя Великого. А також на цю дату випадає ще одне значуще церковне свято – Обрізання Господнє.

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Справа в тому, що стародавній обряд обрізання, згідно із старозавітним законом, у Ісуса проводився на восьмий день після народження . Отже, у католиків це свято відзначалось 1 січня, а у православних – 14 січня. Це постійне свято, і воно не змінює своєї дати.

Обрізання Господнє: історія і значення дня

Згідно з писанням, ритуал обрізання у стародавніх юдеїв був обов'язковим і означав їх приналежність до богообраного народу . Цей звичай був встановлений для всіх єврейських немовлят чоловічої статі на знак дотримання Завіту Бога з праотцем Авраамом та єврейським народом.

Обрізання Господнє – велике церковне свято, яке доводить, що Христос – людина в тілі / Фото: Depositphotos

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Старозавітне обрізання стало прообразом християнського хрещення . Перші апостоли та християни, що походили з юдеїв, також проходили цей ритуал. А ось необрізаний юдей вважався іновірним і не присвяченим Богові.

Значення свята Обрізання християн полягає в тому, що, пройшовши цей ритуал, Христос показав, що Він був істинною людиною. В цьому випадку ніхто не зміг би у цьому факті засумніватися.

Після здійснення обрізання Божественне Немовля отримало ім'я, озвучене Архангелом Гавриїлом у день Благовіщення Пресвятої Богородиці – Ісус, що означає Спаситель .

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